Украинские туристы из Египта должны самостоятельно планировать возвращение домой — ГПС

Украинские туристы из Египта должны самостоятельно планировать возвращение домой. Об этом на брифинге сообщил первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем, мы объявляли о порядке движения, мы сообщали перевозчикам о том, что воздушное сообщение будет прекращено. Поэтому они должны для себя это решение принять самостоятельно", — сказал он.

Ранее сообщалось, что почти 1000 украинских туристов, отдыхавших в двух гостиницах на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада, отправили на карантин в Египте. В этих отелях зафиксировали подозрение на коронавирус.

В Мининфраструктуры заявили, что если тесты после окончания карантина не подтвердят случаев заболевания Covid-19, украинские туристы могут вернуться домой.

В свою очередь, один из отдыхающих в "Reech Oasis Beach Hotel" сообщил в комментарии украинским СМИ, что вылететь в Украину группа туристов должна была утром 15 марта с перевозчиком Join Up, который отменил вылет, а о карантине в отеле туристов уведомили вечером накануне.

Как известно, украинский туроператор Join UP! сокращает количество авиарейсов в Египет на 22 рейса в неделю.