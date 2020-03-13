Join UP! сокращает количество авиарейсов в Египет

Украинский туроператор Join UP! вынужден оптимизировать полетную программу чартерных рейсов в соответствии с текущим запроса рынка и общества.

Как сообщает издание "Крылья", изменения коснулись некоторых украинских регионов и Египта.

В частности, Join UP! прекращает летать из/в Николаев с 17 марта и из/в Херсон с 18 марта. В эти дни в город прибудут последние запланированные рейсы с туристами.

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Программа полетов в Египет — в Шарм-эль-Шейх и Хургаду — сократится на 22 рейса в неделю.

Туристам, которые приобрели туры на отмененные даты, их стоимость будет возмещена. Для этого необходимо обратиться по месту приобретения тура.

В издании отмечают, что туристы, чьи туры попадают под отмену или которые не могут обеспечить пребывания на карантине по прибытии в страну, и вынуждены отказаться от поездки, могут обратиться по месту приобретения туров по возврату денег.

В то же время, гостиницы аннулируют бронирование без штрафов. Перевозчики МАУ и Belavia, которыми выполняются некоторые рейсы, предлагают только перенос поездки на другие даты с возможными доплатами или отмены билетов со штрафами.

Напомним, с 11 марта по 2 апреля 2020 года венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию в связи со снижением спроса из-за коронавируса.