Коронавирус вносит коррективы: какие авиарейсы отменили из-за эпидемии

Из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 под ударом оказались путешествия: начиная с конца февраля 2020 года авиакомпании массово отменяют рейсы.

В основном перевозчики отказываются лететь в страны, где болезнь распространяется слишком быстро, например, в Китай или Италию. Однако многие компании закрывают и менее "опасные" направления — из-за низкого спроса или же ради безопасности пассажиров и экипажа.

В какие страны теперь сложно добираться самолетом, выяснило Delo.ua.

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Украинские перевозчики: без Венеции и Тель-Авива

О глобальных переменах в расписании своих полетов заявили в МАУ. Там приняли решение не летать из Киева в Венецию в промежуток с 12 марта по 12 апреля. Из-за новых правил въезда в Израиль компания откорректировала и график полетов из городов Украины в Тель-Авив.

Так, на период 12 марта — 8 апреля отменены рейсы Одесса — Тель-Авив (кроме 18 и 25 марта) и Днепр — Тель-Авив, а также рейсы Харьков — Тель-Авив с 15 марта по 8 апреля. А вот рейсы Киев — Тель-Авив теперь будут выполняться дважды в день.

Кроме того, перевозчик закрыл до 22 мая прямые рейсы из Киева в Измир и объявил, что с 13 марта по 7 апреля между Киевом и Лондоном будет выполняться только один рейс в день.

Анонсировали изменения и в программе внутренних рейсов. Так, до 8 апреля будут отменены вторые частоты на маршрутах между Киевом и Херсоном, Черновцами, Ивано-Франковском, Львовом и Запорожьем.

А вот украинский лоукостер SkyUp пока объявил только об отмене одного рейса — из Киева в итальянский город Турин: это направление будет недоступно с 5 марта до 25 октября 2020 года. Впрочем, в компании не исключают, что будут корректировать график еще, исходя из обстановки.

Лоукостеры: меньше рейсов по всей Европе

Эпидемия повлияла и на ирландского лоукостера Ryanair — в компании сообщили, что пока не будут летать внутри Италии и сократят туда число международных рейсов. В частности с 10 марта по 8 апреля 2020 года лоукостер прекратит выполнение внутренних рейсов из/в аэропорты Милан-Бергамо, Милан-Мальпенса, Парма и Тревизо.

В то же время с 12 марта по 8 апреля международные рейсы компании из или в аэропорты Милана, Венеции, Пармы, Римини и Тревизо будут выполняться только по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

В Италию теперь будет сложно попасть и самолетами авиакомпании Wizz Air — венгерский лоукостер сокращает рейсы туда в период с 11 марта по 2 апреля. Определенные изменения в расписании коснутся также рейсов из Албании, Австрии, Болгарии, Грузии, Венгрии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Румынии, Великобритании и Чехии.

Как коронавирус повлиял на летные программы крупных авиакомпаний

Из-за сложившейся в мире ситуации о масштабной корректировке графика заявили в Lufthansa Group, включающей более 15 авиакомпаний. Там отметили, что изменения могут затронуть как внутренние, так и международные перелеты в Италию, Китай, Израиль, Германию, Скандинавию, страны Балтии, Польшу, Россию, Великобританию, Францию, Испанию, Португалию, Великобританию и Южную Корею.

В частности компании группы Lufthansa в марте 2020 года уменьшат число полетов в Италию: Милан, Венецию, Рим, Турин, Верону, Болонью, Анкону и Пизу. Сократит перевозчик и рейсы внутри Германии: из Франкфурта в Берлин, Мюнхен, Гамбург и Падерборн, а также из Мюнхена в Берлин, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Бремен и Ганновер. А с 6 марта по 24 апреля на самолетах компании не попасть из Мюнхена в Гонконг.

Eurowings и Brussels Airlines уменьшат количество рейсов в Милан, Венецию и Болонью, а последняя еще и в Рим.

В Италию будет редко летать и еще одна компания группы Swiss — до начала мая там обещают меньше рейсов во Флоренцию, Милан, Рим и Венецию. В марте и апреле 2020 года на 40% сократит полетную программу Austrian Airlines — из Вены в Милан, Венецию, Болонью, Флоренцию, Рим и Неаполь.

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Кроме того, Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines до 24 апреля 2020 года продлили отмену рейсов в китайские города. Также они отменили рейсы в Тегеран до 30 апреля. Часть компаний Lufthansa Group уменьшили частоту полетов в Гонконг и Сеул, а с 8 до 28 марта входящие в группу авиакомпании прекратят полеты в Израиль.

Латвийская компания airBaltic 8 марта из-за обнаружения на борту своего самолета пассажира, больного коронавирусом, объявила об отмене всех рейсов в Милан и Верону до конца апреля. Также перевозчик принял решение отменить с 10 марта по 31 мая 2020 года рейсы из Риги в Рим и Тель-Авив, а запуск нового рейса Таллинн — Рим перенести на 1 июня.

В белорусской авиакомпании "Белавиа" объявили о приостановке полетов из Минска в Милан с 12 марта по 2 апреля 2020 года, катарская компания Qatar Airways приостановила полеты в ряд городов Ирана, а перевозчик British Airways заявил, что отменил все перелеты в Италию

С 9 марта перестанет летать в миланский аэропорт "Мальпенса" и из него итальянская компания Alitalia. Перевозчик оставит редкие рейсы по внутренним маршрутам только из второго аэропорта города "Линате". Также авиакомпания объявила, что будет летать из Венеции только в Рим, да и то по сокращенному графику.

Отдельные авиакомпании были вынуждены радикально менять свои программы — так, иранский перевозчик Iran Air из-за госзапрета вовсе перестанет летать во все европейские страны. А вот австралийская Qantas Airways объявила, что отменяет почти четверть рейсов, запланированных на ближайшие полгода — в основном в азиатские страны.

В марте значительно упадет и число рейсов компании Air France — там рассказали, что отменят 25% от запланированных ранее полетов в Европу, при этом вдвое уменьшат количество рейсов в Италию до конца марта и приостановят перелеты в Гонконг и в Тайбэй до 29 марта.