Lufthansa на 20% сокращает количество авиаперелетов из-за коронавируса

Немецкая авиакомпания Lufthansa временно приостановит полеты 150 самолетов своего парка из-за сокращения количества рейсов, связанных с распространением коронавируса, сообщает Reuters.

По информации агентства, Lufthansa Group, в которую входят Swiss, Brussels и Austrian Airlines, имеет в своем составе 770 самолетов.

Как компании отмечают, 25 из 150 самолетов, полеты которых будут временно остановлены, являются авиалайнерами дальнего сообщения.

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"Мы динамически корректируем наши планы с учетом чрезвычайных обстоятельств", — заявил представитель Lufthansa.

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На прошлой неделе Lufthansa уже заявляла, что в ближайшие недели количество рейсов на короткие и средние расстояния уменьшится на 25% в зависимости от того, как распространяется коронавирус.

Ранее авиакомпания продлила приостановку полетов в Китай до 24 апреля, а в Тегеран до 30 апреля. Кроме этого, авиаперевозчик сокращает полеты в северную часть Италии.

Напомним, в конце января Lufthansa Group и ее дочерние компании Austrian Airlines и Swiss Airlines приостановили полеты в Китай.

С 11 марта по 2 апреля 2020 года венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию в связи со снижением спроса на перелеты из-за китайского коронавируса.

Позднее авиакомпания Ryanair уведомила пассажиров о том, что в ответ на распространение в Италии китайского коронавируса Covid-19 сокращает свою программу полетов на короткие расстояния (в основном, в Италию и обратно) на 25% в течение двухнедельного периода с 3 по 17 марта 2020 года.