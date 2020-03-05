SkyUp на несколько месяцев прекращает авиаперелеты в Италию

С 5 марта авиакомпания SkyUp Airlines приостанавливает выполнение рейсов в Турин. Как сообщает пресс-служба лоукостера, предварительно временная отмена будет действовать до 25 октября.

По информации компании, руководство SkyUp Airlines приняло решение временно приостановить полеты в Турин — направление, которое находится в зоне роста случаев заражения новым коронавирусом на территории Италии.

"У нас большие планы на Италию. В этом году полетная программа предусматривает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации", — заявил генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

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Пассажиры, которые приобрели билеты на отмененные рейсы, должны обратиться за возвратом денег или согласовать с перевозчиком возможность перебронирования на альтернативные рейсы перевозчика.

Если билеты были забронированы на сайте авиаперевозчика, нужно написать письмо на letstalk@skyup.aero с соответствующим запросом в произвольной форме — на возврат средств или на замену направления.

При этом, для замены недоступны Испания, Португалия, Италия. Все другие варианты обсуждаются индивидуально.

Если авиабилеты были приобретены через агентскую сеть или через специализированные сервисы, то за возвратом средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов.

Ранее стало известно, что с 11 марта по 2 апреля 2020 года венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию в связи со снижением спроса на перелеты из-за китайского коронавируса.

Позднее авиакомпания Ryanair уведомила пассажиров о том, что в ответ на распространение в Италии китайского коронавируса Covid-19 сокращает свою программу полетов на короткие расстояния (в основном, в Италию и обратно) на 25% в течение двухнедельного периода с 3 по 17 марта 2020 года.