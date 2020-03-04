Finnair отправляет всех сотрудников в отпуск из-за коронавируса

Финская авиакомпания Finnair планирует отправить всех сотрудников в вынужденный отпуск из-за коронавируса, сообщает Yle.

По данным портала, 12 марта авиаперевозчик начнет переговоры об отпуске сроком от 14 до 30 дней, который охватит все 6 тысяч сотрудников, работающих в Финляндии.

Переговоры предположительно продлятся до двух недель.

Finnair в минувшую пятницу предупредил акционеров об ожидаемых более слабых экономических показателях и отметил, что сократит свои расходы и за рубежом.

В связи с коронавирусом авиаперевозчику уже пришлось отменить большое количество рейсов.

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В частности, Finnair не будет летать в Китай до конца апреля, сокращено число рейсов в Гонконг. В японский город Осака компания будет летать 10 раз в неделю вместо 12.

Все рейсы в Сеул отменены с 9 марта до 16 апреля. Также отменены рейсы в Милан с 9 марта до 7 апреля.

Ранее сообщалось, что правительство Италии закрывает все школы и университеты в стране из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Напомним, по состоянию на 4 марта, количество заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло 92 тысячи 796 человек, скончалось 3 тысячи 201 человек.

Неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.