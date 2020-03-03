Ryanair вслед за Wizz Air сокращает рейсы в Италию из-за коронавируса

Авиакомпания Ryanair уведомила пассажиров о том, что в ответ на распространение в Италии китайского коронавируса Covid-19 сокращает свою программу полетов на короткие расстояния (в основном в Италию и обратно) на 25% в течение двухнедельного периода с 3 по 17 марта 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба лоукостера.

Указано, что за прошедшую неделю в связи с вирусом Covid-19 Ryanair значительно сократила количество бронирований. Был также значительный рост числа неявок пассажиров на рейсах, особенно из Италии и внутри нее.

Авиаперевозчик не ожидает, что эти отмены окажут существенное влияние на прогноз на текущий год, но еще слишком рано предполагать, какое влияние вспышка Covid-19 окажет на прибыль в 2020-21 финансовом году.

Отмечается, что Ryanair продолжит внимательно следить за бронированием и продолжит сгибать свои графики в ответ на эту развивающуюся ситуацию.

При этом в авиакомпании ожидают, что распространение китайского коронавируса приведет к дальнейшим сбоям в работе авиакомпаний ЕС в ближайшие недели.

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"В ближайшие недели мы внесем разумные изменения в наше расписание, чтобы отменить более слабые бронирования и изменить схемы поездок. Все затронутые клиенты будут уведомлены о любых изменениях графика, по крайней мере, за 14 дней. Мы будем продолжать полностью соблюдать руководящие принципы национальных правительств, ВОЗ и EASA, поскольку они регулярно обновляются. Мы будем своевременно информировать рынок о любых значимых событиях", — уверил генеральный директор Ryanair Group Майкл О'Лири.

Ранее стало известно, что с 11 марта по 2 апреля 2020 года венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию в связи со снижением спроса на перелеты из-за китайского коронавируса.