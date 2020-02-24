Происшествия 1 час назад

Вспышка коронавируса в Италии обрушила европейские биржевые индексы

Европейские фондовые рынки не переживали такого плохого дня, как 24 февраля 2020 года, более 3 лет

Вспышка коронавируса в Италии обрушила европейские биржевые индексы Вспышка коронавируса в Италии обрушила европейские биржевые индексы
Европейский фондовые биржи. Фото: ubr.ua

На фоне стремительного распространения коронавируса в Италии биржевые индексы Европы опустились до трехлетних минимумов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% — до минимальной отметки с июня 2016 года. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши — на фоне опасений, что вспышка коронавируса навредит продажам. Например, котировки владельца Louis Vuitton LVMH упали на 7,2%, холдинговой компании Roche Group — на 2,3%.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также подешевели акции туристических компаний и авиакомпаний. Индекс Stoxx 600 Travel and Leisure тоже опустился до минимальной отметки с июня 2016 года. Котировки Air France-KLM упали на 9,5%, EasyJet PLC — на 14%, Ryanair Holdings plc — на 11%.

В свою очередь итальянский индекс FTSE MIB понизился на 4,4%. Больше всего подешевели акции итальянского бренда одежды, обуви и других изделий класса люкс Salvatore Ferragamo (-9,5%) и футбольного клуба "Ювентус" (-11%).

Напомним, за последние несколько дней в Италии резко выросло число заболевших новым типом коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, заболевание выявлено у 212 человек, трое из них скончались, несколько десятков находятся в отделениях интенсивной терапии.

Как отмечается, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, власти Италии вводят экстренные меры. Практически изолированными оказались 2 города, которые считаются очагами распространения коронавируса: это город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуя. При этом под карантин помещены еще 9 коммун вокруг Кодоньо, где проживают около 50 тысяч человек.

Читайте также:
МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики из-за коронавируса

К тому же отменяются футбольные матчи, показы на Неделе моды в Милане, спектакли в "Ла Скала" и раньше времени завершится Венецианский карнавал.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на 24 февраля 2020 года заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у более 79,3 тысяч человек. Общее число жертв китайского коронавируса во всем мире увеличилось до 2522 человек.

Не пропусти 28 февраля 2020 года самый масштабный фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival! Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить максимум полезной информации от профессионалов своего дела для устойчивого роста вашего бизнеса!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Китайский коронавирус: число жертв превысило 2500 человек
Китайский коронавирус: число жертв превысило 2500 человек
ФК "Шахтер" готовит свой самолет для эвакуации остальных украинцев из Китая
ФК "Шахтер" готовит свой самолет для эвакуации остальных украинцев из Китая
МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики из-за коронавируса
МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики из-за коронавируса
Загрузка...
Новое видео
Катерина Рожкова, НБУ: о кредитовании, страховании и экономике Украины

Новости дня

  1. "Вирус, который заражает страну": на Банковой требуют увольнения Авакова (ФОТО, ВИДЕО)

  2. NASA показало быстрое таяние ледяной шапки в Антарктиде (ФОТО)

  3. В Киеве на Троещине подорвали отделение банка (ВИДЕО)

  4. "Киевгорстрой" начал достройку домов "Укрбуда"

  5. Китайский коронавирус: число жертв превысило 2500 человек

Загрузка...