Вспышка коронавируса в Италии обрушила европейские биржевые индексы

На фоне стремительного распространения коронавируса в Италии биржевые индексы Европы опустились до трехлетних минимумов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% — до минимальной отметки с июня 2016 года. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши — на фоне опасений, что вспышка коронавируса навредит продажам. Например, котировки владельца Louis Vuitton LVMH упали на 7,2%, холдинговой компании Roche Group — на 2,3%.

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Также подешевели акции туристических компаний и авиакомпаний. Индекс Stoxx 600 Travel and Leisure тоже опустился до минимальной отметки с июня 2016 года. Котировки Air France-KLM упали на 9,5%, EasyJet PLC — на 14%, Ryanair Holdings plc — на 11%.

В свою очередь итальянский индекс FTSE MIB понизился на 4,4%. Больше всего подешевели акции итальянского бренда одежды, обуви и других изделий класса люкс Salvatore Ferragamo (-9,5%) и футбольного клуба "Ювентус" (-11%).

Напомним, за последние несколько дней в Италии резко выросло число заболевших новым типом коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, заболевание выявлено у 212 человек, трое из них скончались, несколько десятков находятся в отделениях интенсивной терапии.

Как отмечается, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, власти Италии вводят экстренные меры. Практически изолированными оказались 2 города, которые считаются очагами распространения коронавируса: это город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуя. При этом под карантин помещены еще 9 коммун вокруг Кодоньо, где проживают около 50 тысяч человек.

К тому же отменяются футбольные матчи, показы на Неделе моды в Милане, спектакли в "Ла Скала" и раньше времени завершится Венецианский карнавал.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на 24 февраля 2020 года заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у более 79,3 тысяч человек. Общее число жертв китайского коронавируса во всем мире увеличилось до 2522 человек.