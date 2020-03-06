В МАУ предложили бесплатно изменить дату вылета рейсов в/из Италии

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" предлагает возможность бесплатно (при наличии мест в оригинальном классе бронирования) изменить дату вылета в пределах срока годности билета на рейсах в/из Италии.

Об этом сообщает пресс-служба украинского авиаперевозчика.

Указано, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 на рейсах в/из Италии перевозчик принимает все необходимые меры согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины.

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"На сегодня директив о прекращении воздушного сообщения с Италией ни от международных, ни от национальных компетентных органов не поступало. В этой связи все рейсы МАУ в итальянские города — Рим, Милан, Венеция — выполняются по расписанию", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в международных аэропортах Милана и Венеции все пассажиры проходят обязательную проверку местными медицинскими службами, в том числе — температурный скрининг.

В то же время в авиакомпании понимают беспокойство некоторых пассажиров, которые запланировали путешествие в/из Италии в марте — апреле 2020 года. Именно поэтому МАУ предлагает возможность бесплатно (при наличии мест в оригинальном классе бронирования) изменить дату вылета в пределах срока годности билета на следующие направления:

- из Украины в Италию, Германию и Швейцарию;

- из Италии в Индию, Турцию и Египет;

- из Италии, Австрии, Испании, Франции, Германии и Швейцарии в Израиль;

- для транзитных рейсов через Украину в Италию.

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При этом все дополнительные услуги автоматически переносятся на следующий рейс, а возврат билетов осуществляется согласно правилам применяемого тарифа.

"Сейчас мы получаем единичные запросы на изменение даты вылета, массовых отказов пассажиров от полетов в города Италии не наблюдается, загрузка рейсов остается высокой. Многие авиакомпании сокращают или вовсе отменяют рейсы в Италию. Мы же в МАУ понимаем, насколько важно поддерживать воздушное сообщение между странами и экономиками в сложившейся ситуации. Со своей стороны, чтобы убедиться в безопасности путешествий наших пассажиров и экипажей, мы принимаем все возможные меры и следуем зову, обнародованном пресс-релизу IATA — не паниковать, а последовательно и профессионально делать свою работу", — отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

Ранее стало известно, что с 11 марта по 2 апреля 2020 года венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию в связи со снижением спроса на перелеты из-за китайского коронавируса.

Позднее авиакомпания Ryanair уведомила пассажиров о том, что в ответ на распространение в Италии китайского коронавируса Covid-19 сокращает свою программу полетов на короткие расстояния (в основном, в Италию и обратно) на 25% в течение двухнедельного периода с 3 по 17 марта 2020 года.