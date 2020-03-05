Крупнейшая в Европе региональная авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe, которая является крупнейшим региональным авиаперевозчиком Европы, обанкротилась, поскольку не смогла справиться со снижением пассажиропотока из-за коронавируса. Об этом сообщает НВ Бизнес.

Flybe объявила об уходе под внешнее управление, которое будет осуществлять аудиторско-консалтинговая компания EY.

В компании призвали пассажиров, которым не подтвердили замену рейса Flybe на рейс другой авиакомпании, не приезжать в аэропорт.

Перевозчик осуществлял рейсы между 85 пунктами назначения в Европе и выполнял 40% внутренних рейсов по территории Британии.

Годовой пассажирооборот Flybe составлял около 9 млн человек.

Ранее немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты 150 самолетов своего парка из-за сокращения количества рейсов, связанных с распространением коронавируса.

Также финская авиакомпания Finnair планирует отправить всех сотрудников в вынужденный отпуск из-за коронавируса.

А венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию в связи со снижением спроса на перелеты из-за китайского коронавируса.

Позднее ирландская авиакомпания Ryanair уведомила пассажиров о том, что в ответ на распространение в Италии китайского коронавируса Covid-19 сокращает свою программу полетов на короткие расстояния (в основном, в Италию и обратно) на 25% в течение двухнедельного периода с 3 по 17 марта 2020 года.