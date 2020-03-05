Три авиакомпании разрешили менять даты и маршрут в билетах без штрафа

Нидерландская авиакомпания KLM объявила о введении совместно с авиакомпаниями-партнерами Air France (Франция) и Delta Air Lines (США) новой политики в отношении льготного внесения изменений в билеты.

Как сообщает Avianews, по всем бронированиям трех авиакомпаний, сделанным до 31 марта 2020 года, можно будет без штрафа изменить дату вылета или маршрут.

"Мы хотим, чтобы вы бронировали свою следующую поездку без стресса. Поэтому вы можете забронировать ваш рейс с гарантией возможности его изменения без дополнительной платы", — заявили в KLM.

Новый рейс должен выполняться не позднее 31 мая 2020 года. Соответствующие изменения можно внести в разделе управление бронированием на сайте авиакомпании.

В KLM обращают внимание, что если билеты на выбранный новый рейс доступны только в более высоком классе бронирования, будет взиматься разница между оплаченной и новой стоимостью.

Ранее с целью стимулировать пассажиров бронировать авиабилеты в условиях неопределенности из-за распространения коронавируса COVID-19 сразу несколько авиакомпаний ввели льготную политику отмены или изменения бронирований.

Среди таких авиакомпаний – British Airways, American Airlines, JetBlue, Virgin Atlantic, Air Malta.

Таким образом, на данный момент из представленных на украинском рынке авиаперевозчиков внесение изменений в билет упростили KLM (Киев — Амстердам), Air France (Киев — Париж) и Air Malta (Киев — Мальта).

Напомним, в середине января авиакомпания Japan Airlines объявила об интересной акции, которая точно заинтересует путешественников — перевозчик раздаст 100 тысяч бесплатных билетов на внутренние рейсы.

Ранее Austrian Airlines ввела авиационный проездной, позволяющий совершать 10 перелетов из Вены и в Вену по фиксированной цене и со сроком действия год. Отмечается, что в списке возможных направлений перелетов находятся около 60 городов Европы, в том числе Киев, Одесса, Днепр и Львов, а также Марракеш и Ереван.