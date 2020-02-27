В Брюсселе утверждают, что скоро перелеты в Украину подорожают

Увеличение потенциала авиационной отрасли Украиной может создать необходимые условия для существенного увеличения пассажиропотока со странами Европейского Союза. Украинские авиационные компании активно работают с целью сделать путешествия более доступными и удобными. Но Министерство инфраструктуры планирует увеличить ставку сбора за аэронавигационное обслуживание на подлете и в районе украинских аэропортов. Колин Стивенс, автор известного брюссельского издания Euroreporter проанализировал ситуацию с влиянием такого решения на авиаперелеты и туристический потенциал Украины.

Живописная Украина

Во время проведения матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года европейцы по-настоящему открыли для себе Украину. Объем пассажиропотока между Евросоюзом и Украиной стабильно растет из года в год. Финал Лиги чемпионов УЕФА, который состоялся в Киеве 26 мая 2018 года между испанским клубом "Реал Мадрид" и английским "Ливерпулем", а также матчи украинских футбольных клубов в еврокубках сезона 2019-2020 гг., которые проходили в Украине, вызывали большой интерес европейских болельщиков, которые прилетают в Украину посмотреть спортивные соревнования.

Кроме спорта они могут увидеть в Украине выдающиеся архитектурные памятники, входящие в перечень объектов мирового наследия ЮНЕСКО — Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и много других достопримечательностей. Также авиаперевозками из стран Европы пользуются евреи, посещающие Украину во время праздников — Умань, Глухов, Бердичев и другие города.

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Граждане Евросоюза открыли для себя украинские горнолыжные курорты, такие как Буковель, Драгобрат, Славское, Пилипец. Украинские курорты не уступают европейским по уровню комфорта, но при этом отдых будет стоить значительно дешевле.

Европейцы, которые хоть раз побывали в Украине, хотят возвращаться в эту живописную страну вновь, им импонируют украинская доброжелательность и приветливые граждане, прекрасная национальная кухня и очень умеренные цены.

Экономическая составляющая

Чехия, Польша, Хорватия, Болгария и другие восточноевропейские страны благодаря капиталовложениям в туристическую инфраструктуру, рекреационный комплекс и транспортное хозяйство в последние годы значительно увеличили экономический потенциал. В Украине также значительный туристический потенциал — курорты Карпатских гор, уникальные водоемы — Днепр, Десна, Южный Буг, Синевир, Шацкие озера, курорты побережья Черного моря, семь чудес Украины, уникальные крепости и замки, прекрасная городская архитектура Киева, Львова, Одессы, Харькова, Днепра, Чернигова и многих других мест.

Если говорить экономическим языком, пассажиропоток в Украину несколько лет подряд растет благодаря дешевым авиабилетам. Украинские аэропорты в 2019 году приняли всего около 23 млн пассажиров. Большинство из этих перевозок — международные, поскольку на внутренние рейсы спрос незначителен.

По количеству перевезенных пассажиров украинская авиаотрасль занимает второе место среди стран Восточной Европы, уступая только Польше. В 2016 году пассажиропоток в авиационной сфере вырос на 100%. Этому способствовал безвизовый режим со странами Европейского Союза и разумная политика украинской власти по стимулированию авиаперевозок.

Однако в этом году ситуация может измениться к худшему — авиабилеты подорожают на 15%. Министерство инфраструктуры Украины планирует значительно увеличить ставки за услуги по аэронавигационному обслуживанию самолетов для главного международного аэропорта страны — "Борисполь". Об этом говорится в проекте приказа "О внесении изменений в Ставки платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Украины".

Стоимость авиабилета складывается из цены авиационного топлива — 28%, платы аэропорту — 11%, поставщикам услуг в аэропорту — 10%, платы за навигацию — 7%, государственной пошлины — 12%, сопутствующих услуг — 12%. При этом авиакомпании остается 29%.

На начало 2020 года в Европе средняя ставка по авианавигационному обслуживанию на подлете самолета к аэродрому и в его зоне составляла 166 евро за единицу обслуживания и уменьшилась, по сравнению с 2019 годом, на 6%. Предложенный украинским министерством размер ставки составляет 396,57 евро, что в 2,4 раза больше, чем в среднем в европейских аэропортах. Действующий уровень ставки для международного аэропорта "Борисполь" сейчас составляет 210 евро.

Управление воздушным пространством в Евросоюзе осуществляется странами-членами, которые сотрудничают в рамках проекта Евроконтроль, — межгосударственной организации, регулирующей воздушное движение. Украина также прилагает значительные усилия, чтобы подписать с ЕС Соглашение об общем авиационном пространстве.

Согласно документу Евроконтроля № 07.60.01 "Принципы определения стоимостной основы для маршрутных сборов и вычисления единичных ставок", который действует в Украине, предусмотрено, что размер платы за услуги по обслуживанию воздушного движения на маршруте отражает расходы, возникшие прямо или косвенно в процессе предоставления услуг на маршруте, включая расходы Евроконтроля.

Согласно положениям документов Международной организации гражданской авиации (ІСАО) (Doc 9161 и Doc 9082) установлено, что распределение расходов на аэронавигационное обслуживание среди пользователей воздушного пространства должно осуществляться на справедливой основе.

Эксперты авиационной отрасли отмечают, что международный аэропорт "Борисполь" является основными авиационными воротами Украины — в год он обслуживает более 97 000 рейсов, тогда как все остальные аэропорты Украины суммарно — 85 000. Существенное повышение ставок аэронавигационного обслуживания приведет к тому, что авиакомпании, для которых "Борисполь" является основным аэропортом, вынуждены будут дотировать работу авиакомпаний, пользующихся услугами других украинских аэропортов.

Транспортная стратегия

Имея самый низкий среди стран Европы показатель дохода на душу населения, украинское Министерство инфраструктуры планирует установить самый высокий среди стран Европы уровень ставки по авианавигационному обслуживанию. Кто же инициирует увеличение размера ставок? Министр Владислав Криклий до назначения на высокую должность возглавлял разрешительный центр Министерства внутренних дел. Но для реализации транспортной стратегии государства, которое имеет уникальный потенциал для развития трансграничных и трансевропейских транспортных коридоров, конечно же нужен соответствующий опыт и знания.

Обоснование необходимости увеличения платы за аэронавигационное обслуживание выглядит очень странно. Украинское министерство отмечает, что новые правила согласованы с Евроконтролем и рассчитаны в соответствии с международными нормами. Но это не так. Согласования с европейскими контролирующими органами не было, а Министерство инфраструктуры не подтвердило наличие эффективного контроля за финансовой деятельностью провайдера авианавигационного обслуживания — государственного предприятия "Украэрорух". Не были проведены содержательные консультации с компаниями-пользователями воздушного пространства Украины.

Основные затраты — 70% государственного предприятия "Украэрорух" составляют расходы на содержание персонала. Производительность труда диспетчеров в Украине в шесть раз меньше, чем среди стран членов Евроконтроля. Например, один диспетчер в Днепровском региональном структурном подразделении обслуживает 43 летных часа в год, что в 40 раз меньше, чем средняя производительность среди стран членов Евроконтроля. Неэффективная операционная структура поддержки аэронавигации из четырех региональных центров обременяет именно перевозчиков, в то время, как другие европейские страны контролируют схожую с Украиной территорию с одного или двух центров. Это приводит к избыточной численности персонала, излишних операционных и административных расходах, и тому подобное.

В странах, являющихся членами Евроконтроля, несколько лет подряд происходит сокращение вспомогательного персонала, — на одного диспетчера и по состоянию на 2018 год количество вспомогательного персонала на одного диспетчера составляло 2.1 единицы. В Украине на каждого диспетчера содержится 4.4 вспомогательных работника, то есть вдвое больше. Авиационные эксперты отмечают, что именно это является причиной завышенной себестоимости предоставления аэронавигационных услуг в Украине.

Если инициатива Министерства инфраструктуры по увеличению ставок будет принята, "Украэрорух" будет получать доходы от аэронавигационного обслуживания на подходе и в районе аэродрома "Борисполь" выше расходов на предоставление таких услуг в два с половиной раза.

В мае 2019 года своим распоряжением №293 Кабмин утвердил Концепцию развития аэропорта "Борисполь" до 2045 года, как авиационного хаба. Однако без соответствующих экономических условий Украина не сможет сделать из аэропорта "Борисполь" международный авиационный узел.

Политика ограничений и барьеров

Учитывая все обстоятельства, в которых приходится работать компаниям авиационной отрасли Украины, становится понятно, что они работают на благодаря поддержке и заботе государства, а вопреки ей. Предложенные ставки платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на 2020 год являются экономически необоснованными и несоответствующими документам ІСАО и Евроконтроля.

12 февраля 2020 состоялось заседание аэропортового комитета международного аэропорта "Борисполь". Его участники осудили планы Министерства инфраструктуры о повышении на 89% ставок за аэронавигационное обслуживание. Прислушается ли регулятор к мнению профессионального объединения, неизвестно.

Прецедентов по принятию необоснованных решений в сфере транспорта и коммуникаций много. В большинстве стран действует нулевая ставка акциза и налога на добавленную стоимость на авиационное топливо. Благодаря этому пассажиры могут пользоваться доступными и удобными услугами авиационных компаний.

Однако в Украине государственные регуляторы придерживаются жесткого подхода. С начала 2019 года, в целях борьбы с нецелевым использованием авиационного керосина, согласно новелл Налогового кодекса, ставки акциза на авиационное топливо выросли в 10 раз. Поскольку авиационное топливо в Украине дорогое, соответственно это сказывается на стоимости билетов для пассажиров.

Министерство инфраструктуры систематически попадает в различные громкие скандалы, в частности коррупционные. Недавно министром инфраструктуры было сделано представление в Кабинет министров на назначение новым руководителем государственного учреждения "Госгидрография" Дмитрия Падакина, которому обоснованно выдвигали обвинения в коррупции и использовании служебного положения в собственных интересах.

Такие скандалы и обвинения в коррупции для Украины уже являются привычными явлениями и никого не удивляют. Но для цивилизованных стран это просто недопустимо, когда чиновники используют свои должности и влияние для того, чтобы получать неправомерные доходы от принятия регуляторных решений.

Какими должны быть правильные решения?

Счетная палата Украины по данным аудита 2015-2017 годов установила, что необоснованные расходы государственного предприятия "Украэрорух" которое подчиняется Министерству инфраструктуры, составили около 70 млн гривен, неэффективные расходы — более 300 млн гривен.

Вместо того, чтобы навести порядок в финансовой деятельности "Украэроруха", создать для украинских авиакомпаний надлежащие условия работы и стимулировать их увеличивать пассажиропоток, дальнейший рост украинского рынка авиаперевозок, Министерство инфраструктуры планирует значительно увеличить ставку пошлин на аэронавигационное обслуживание.

Безусловно, это приведет к росту стоимости билетов и уменьшению пассажиропотока авиационных компаний через основные аэропорты страны, в частности "Борисполь". Имея уникальное географическое положение, Украина может стать одним из главных европейских транспортных хабов, но вопреки здравому смыслу украинский регулятор идет путем простых решений с очень сомнительным обоснованием.

Согласно Воздушному кодексу Украины и документа Евроконтроля № 07.60.01 "Принципы определения стоимостной основы для маршрутных сборов и вычисления единичных ставок", ставки платы за АНО не могут изменяться в середине года, любые изменения могут быть внесены только с 1 января соответствующего года. Так что в этом году, в соответствии с требованиями Евроконтроля, ставки на аэронавигационное обслуживание не могут быть изменены. Ставки могут быть изменены только после проведения консультаций с пользователями воздушного пространства, которые проводятся в течение предыдущего года по определенному графику. В прошлом году никаких консультаций по изменению ставок на 2020 год не было проведено.

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Евроконтроль, вопреки утверждениям Министерства инфраструктуры Украины, не рассчитывал и не согласовывал новых ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию.

Введение единой ставки платы за аэронавигационное обслуживание на подходе и в районе аэродрома является экономически необоснованным и дискриминационным для авиаперевозчиков, осуществляющих полеты в аэропорт "Борисполь", поскольку стоимость обслуживания в районе аэропорта "Борисполь" в разы меньше, чем стоимость аэронавигационного обслуживания в районе других аэропортов.

Фактическая причина запланированного увеличения ставок платы за аэронавигационное обслуживание — это неэффективность провайдера (низкая производительность труда, избыточный персонал, неэффективная организация работы и т.п.). Реальных экономических оснований для роста ставок нет. В случае принятия этого решения ставки аэронавигационного обслуживания в Украине будут самыми высокими в Европе.

Итак, Министерству инфраструктуры необходимо прислушиваться к рациональным расчетам, позиции представителей отрасли и немедленно пересмотреть свое решение с учетом экономических реалий, европейских нормативных документов и мирового опыта.