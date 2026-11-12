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Скандал вокруг "Гали Балуваной": почему франчайзинговую сеть могут заставить пойти на ребрендинг

Галя Болована
Спор за право называться "Галей" приобрел новый размах.

Вдова покойного ресторатора Игоря Сухомлина Кристина и его бизнес-партнер Валерий Гальперин пытаются оформить на себя права на торговые марки "Галя Балувана" и "Galya Baluwana".

Соответствующие заявки под номерами m202614803 и m202614805 появились в Украинском национальном офисе интеллектуальной собственности и инноваций (УКРНОИВИ).

Если наследникам удастся закрепить права на эти обозначения, сотни франчайзинговых магазинов под управлением луцкой предприниматели Аллы Телиги (ООО "Готовим по-домашнему") рискуют потерять законное право работать под этой вывеской.

Черниговская вареничная против луцкого цеха: история противостояния

Противостояние двух бизнесов продолжается уже почти два десятилетия. Еще в 2006 году Игорь Сухомлин подал заявку на регистрацию ТМ "Балувана Галя" и получил свидетельство в конце 2007-го. В 2011 году он вместе с Гальпериным открыл первую одноименную вареничную в Чернигове, а затем масштабировал сеть в Киев.

Тем не менее, в 2019 году в Луцке появился первый магазин домашних полуфабрикатов с перевернутым названием «Галя Балувана», который открыли местные предприниматели Владимир Матвийчук и Алла Телига.

В 2021 году стороны пришли к компромиссу: Сухомлин и Гальперин предоставили официальное согласие на регистрацию ТМ "Галя Балувана - готовим по-домашнему" по Матвийчуку и Телиге. Главное условие заключалось в том, что владельцам новой сети разрешалось использовать бренд исключительно для продажи замороженных полуфабрикатов (вареники, пельмени, блины по 30-му классу МКТУ) без выхода в ресторанный сегмент или торговли другими блюдами.

Впрочем, после того, как франшиза масштабировалась до сотен точек, на полках появились десерты, выпечка, готовая пища, кофе и зоны перекуса, не указанные в условиях договора.

Сухомлин расценил это как нарушение договоренностей и в мае 2025 года обратился в суд с иском к ООО "Готовим по-домашнему" и ряду франчайзи, требуя прекратить нарушение прав и взыскать более 3 млн грн компенсации. Тогда суд вернул заявление из-за процессуальных моментов, а в октябре 2025 года учредитель "Балуваной Гали" умер, так и не дождавшись разрешения конфликта.

После вступления в права наследия Кристина Сухомлин совместно с Валерием Гальпериным подали заявки в Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций (УКРНОИВИ) на регистрацию торговых марок "Галя Балувана" и "Galya Baluwana".

Фото 2 — Скандал вокруг "Гали Балуваной": почему франчайзинговую сеть могут заставить пойти на ребрендинг
Фото 3 — Скандал вокруг "Гали Балуваной": почему франчайзинговую сеть могут заставить пойти на ребрендинг
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Перестановка слов не спасет: позиция УКРНОВИИ и вердикт юристов

В Украинском национальном офисе интеллектуальной собственности и инноваций УКРНОИВИ пояснили, что квалификационная экспертиза заявки длится более года, а первый мониторинг баз на наличие тождественных и схожих обозначений запускается уже через 1–2 месяца после регистрации обращения.

Эксперты оценивают обозначения по трем критериям: графике, звучанию и смыслу, анализируя, не вызовет ли марка подсознательных ошибочных ассоциаций у обычного покупателя.

Юристы по интеллектуальной собственности подчеркивают, что изменение порядка слов или подбор другого шрифта не спасают от обвинений в недобросовестной конкуренции.

"Сама собой перестановка слов не является достаточным основанием признать две торговые марки разными, - отмечает адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Андрей Литвин. - Закон запрещает регистрировать обозначения, настолько схожие с ранее зарегистрированными знаками, что их можно спутать, когда речь идет о одинаковых или родственных товарах и услугах".

Партнерша юридической фирмы Asters Юлия Семений добавляет, что наличие нескольких одинаковых слов создает критический риск смешения:

"Если речь идет о вымышленном, оригинальном названии, а другой игрок создает подобную конструкцию — это, скорее всего, будет признано нарушением".

Эксперты также опровергают попытки бизнеса "спрятаться" за разными классами МКТУ, когда один регистрирует производство, а другой - заведение питания.

"Товары и услуги признают родственными, если у них совместное назначение, один круг покупателей и схожие каналы сбыта, - отмечает Литвин. - Поэтому параллельная жизнь подобных названий возможна только при условии, что их сферы вообще не пересекаются, или если владельцы имеют действующее соглашение о сосуществовании ".

Есть ли шансы у наследников Сухомлина

Успех семьи покойного ресторатора зависит от того, сумеют ли наследники доказать в УКРНОИВЕ и судах, что производство полуфабрикатов и ресторанный бизнес в этом случае неразрывно связаны. Другим решающим аргументом должно стать доказательство нарушения оппонентами договоренностей 2021: вместо исключительно сырой заморозки сеть начала активно продавать готовые блюда и открывать зоны кафе.

Впрочем, по словам юристов, главный козырь заявителей – самый первый приоритет 2006 года.

"То, что ресторанную марку зарегистрировали раньше всех, может стать весомым аргументом в дополнение к другим доказательствам. Однако сам факт ранней даты не гарантирует автоматической выдачи нового свидетельства", - отмечает Юлия Семений.

В случае удовлетворения требований семьи Сухомлина главными заложниками спора станут именно франчайзи "Гали Балуваной". Для сотен партнерских магазинов нерешенный конфликт учредителей может обернуться судебными запретами, принудительным демонтажем вывесок и срочным ребрендингом.

Автор:
Елена Черкасец

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