Три миллиона за "Галю Балувану": что решил суд

Судебная волокита между брендами "Балувана Галя" и "Галя Балувана" вышла на новый уровень. Как стало известно Delo.ua, владелец варенических "Балувана Галя", ресторатор Игорь Сухомлин, пытается через суд взыскать с предпринимателей, работающих под брендом "Галя Балувана", более 3 миллионов гривен компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности.

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В деле фигурирует ряд ответчиков: ООО "Готовим по-домашнему" (владелец – Алла Телига), а также несколько физических лиц-предпринимателей из Киева и Киевщины – Людмила Маринич (Хотив), Александр Самура (Киев), Николай и Юлия Якимуки (с. Чирское, Киевская область).

Сухомлин утверждает, что сеть " Галя Балувана " нарушила условия официального контракта по использованию торговой марки и употребляет его бренд без разрешения. В этой связи он просит суд запретить использовать какие-либо обозначения, похожие на его торговую марку, а также взыскать компенсацию: по 290 тысяч гривен с каждого предпринимателя и 2 миллиона гривен из ООО "Готовим по-домашнему".

Однако суд оставил иск без движения. Причина – ряд процессуальных недостатков. В частности, судья отметил, что в заявлении не конкретизировано, кто именно и каким образом нарушил права – все обвинения поданы в общем, без детализации действий каждого из ответчиков.

Для суда также не хватает документов, подтверждающих, что Игорь Сухомлин является владельцем производства замороженных продуктов "Балувана Галя" и сети общепита с одноименным названием, расположенных в нескольких городах Украины.

Кроме того, в судебном решении указано, что истец не предоставил доказательств владения субдоменом gbkyiv.mssg.me, а лишь сослался на адвокатские запросы, ответы на которые еще не поступили.

Суд также считает, что Игорь Сухомлин не привел в иске обоснованного расчета заявленной компенсации, что затрудняет проверку их правомерности.

Суд предоставил истцу пять дней для устранения указанных недостатков. Если он этого не сделает, иск будет возвращен без рассмотрения.

Владелица сети полуфабрикатов "Галя Балувана" Алла Телига, с которой судится Сухомлин, в комментарии Delo.ua отметила, что ее компания не видит правовых оснований для судебного обращения со стороны Игоря Сухомлина.

"Торговые марки "Галя Балувана" и "Балувана Галя" – это разные объекты интеллектуальной собственности, зарегистрированные в разное время в соответствии с действующим законодательством. Пятый год у нас своя зарегистрированная ТМ, а у него – своя. Кстати, на сегодня зарегистрировано еще две торговые марки "Балувана Галя, еще в 2011 году, правда, по другим позициям", – отметила она.

Она напомнила, что в 2021 году стороны достигли понимания, в результате чего был подписан договор между ней, Владимиром Матвийчуком и Игорем Сухомлином.

"Тогда Сухомлин официально подтвердил, что не имеет никаких претензий и в суд не будет обращаться. Это четко зафиксировано в соглашении, согласно которому он получил средства, отозвал все претензии, а также предоставил отдельное согласие на регистрацию ТМ " Галя Балувана". Готовим по-домашнему ", — подчеркнула Телига.

Она акцентировала, что договором предусмотрено, что Сухомлин оставляет за собой право использования собственного бренда в белом и красном цветах. В то же время он обязался не обращаться в суды или контролирующие органы по использованию Телигой и Матвийчуком ТМ " Галя Балувана. Готовим по-домашнему" и не вмешиваться в передачу прав на эту марку третьим лицам по договору концессии.

"Однако в договоре не было никаких ограничений относительно классов товаров или направлений использования торговой марки. Пока суд не дал ход делу, мы считаем, что обсуждение возможных решений преждевременно", — подытожила Алла Телига.

Напомним, в мае этого года известный украинский ресторатор и основатель бренда " Балувана Галя" Игорь Сухомлин подал в суд на компанию "Готовим по-домашнему" и несколько франчайзи, работающих под брендом "Галя Балувана". Причина – нарушение условий официального договора по использованию торговой марки.