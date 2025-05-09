"Галя Балувана" в 2024 году удвоила выручку до 28 млн грн

Украинская франчайзинговая сеть замороженных полуфабрикатов "Галя Балувана" в 2024 году увеличила выручку до 28 млн грн, тогда как в 2023-м она снизилась до 13,2 млн грн после 18,5 млн грн в 2022 году.

Об этом в интервью Delo.ua рассказала соучредитель бренда Алла Телига.

По ее словам, это стало возможным благодаря возвращению фиксированных паушальных взносов и восстановлению роялти.

Паушальный платёж — это разовый вступительный взнос, который оплачивает человек, покупающий франшизу, перед началом работы.

"В 2023 году компания временно снизила суммы взносов. В небольших населенных пунктах, чтобы поддержать партнеров, мы зафиксировали их в гривне и ввели градацию по каждому следующему открытому магазину, в зависимости от количества населения города", — пояснила Телига.

Да, в городах с населением:

до 10 тыс. – взнос составил 70 тыс. грн,

от 7 до 10 тыс. — 50 тыс. грн,

от 4 до 7 тыс. — 40 тыс. грн.

Также в городах, где шли боевые действия или часто не было света, компания временно отменяла роялти.

"Эти условия действовали с первого дня полномасштабного вторжения и до апреля 2024-го. Но в этом году мы вернулись к предварительным условиям: вклад снова составляет $2,5 тыс., и роялти восстановлено. Это позволило существенно нарастить выручку", — рассказала Алла Телига.

Напомним, "Галя Балувана" – украинская сеть по производству и продаже замороженных полуфабрикатов, основанная в 2018 году предпринимателями из Луцка Владимиром Матвийчуком и Александром и Аллой Телигами. На 2025 год сеть насчитывает 960 торговых точек по всей Украине.

В феврале 2025-го Владимир Матвийчук решил выйти из торговой марки и сосредоточиться на развитии собственных проектов Gabar, MultiCook и MultiBar.

Причина – совместное недоверие партнеров.