"Галя Балувана" у 2024 році подвоїла виторг до 28 млн грн

Українська франчайзингова мережа заморожених напівфабрикатів "Галя Балувана" у 2024 році збільшила виторг до 28 млн грн, тоді як у 2023-му він знизився до 13,2 млн грн після 18,5 млн грн у 2022 році.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповіла співзасновниця бренду Алла Теліга.

За її словами, це стало можливим завдяки поверненню фіксованих паушальних внесків і відновленню роялті.

Паушальний платіж — це разовий вступний внесок, який сплачує особа, яка купує франшизу, перед початком роботи.

"У 2023-му компанія тимчасово знизила суми внесків. У невеликих населених пунктах, аби підтримати партнерів, ми зафіксували їх у гривні і запровадили градацію щодо кожного наступного відкритого магазину, залежно від кількості населення міста", — пояснила Теліга.

Так, у містах із населенням:

до 10 тис. – внесок становив 70 тис. грн,

від 7 до 10 тис. — 50 тис. грн,

від 4 до 7 тис. — 40 тис. грн.

Також у містах, де точилися бойові дії або часто не було світла, компанія тимчасово скасовувала роялті.

"Ці умови діяли з першого дня повномасштабного вторгнення і до квітня 2024-го. Але цього року ми повернулися до попередніх умов: внесок знову складає $2,5 тис., і роялті відновлене. Це дозволило суттєво наростити виторг", — розповіла Алла Теліга.

Нагадаємо, "Галя Балувана"– українська мережа з виробництва та продажу заморожених напівфабрикатів, заснована у 2018 році підприємцями з Луцька Володимиром Матвійчуком та Олександром і Аллою Телігами. Станом на 2025 рік мережа налічує 960 торгових точок по всій Україні.

У лютому 2025 року Володимир Матвійчук вирішив вийти з торгової марки і зосередитися на розвитку власних проєктів Gabar, MultiCook та MultiBar.

Причина - спільна недовіра партнерів.