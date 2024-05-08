Співзасновники франшизи "Галя Балувана" запустили перший магазин у Латвії

Співзасновники франчайзингової мережі "Галя Балувана" Алла та Олександр Теліга у квітні запустили перший магазин партнера-франчайзі під вивіскою Vesela Pani у Ризі (Латвія). Як ідеться у повідомленні підприємців, це вже третя країна, де вони відкривають магазини за франшизою Wesoła Pani.

Таким чином, наразі мережа, що працює з 2021 року, розширилася до 126 франчайзингових точок у Польщі, Нідерландах та Латвії. Продажами та запуском об'єктів у країнах Євросоюзу керують донька подружжя Діана Теліга та її чоловік Владислав Азовський.

Зазначається, що команда має плани і на інші країни: ще в декількох укладено договори, партнери-франчайзі готуються до запуску. На роботу в закордонній мережі також залучають переважно українців.

"Ми бачили певний попит від наших партнерів по "Галі Балуваній", а також потенційних партнерів, які вже не мають можливості придбати франшизу в Україні. З 2023 року компанія припинила доєднувати нових франчайзі до української мережі. Натомість кожен із співзасновників розвиває власні проєкти. У нас із Олександром це Wesoła Pani. Готуємо до запуску ще декілька", — коментує Алла Теліга.

Секретом швидкого розвитку франшизи співзасновники називають новизну формату: партнери бачили, що подібного до "Галі Балуваної" в Україні не було, і долучалися, аби бути серед перших.

"Wesoła Pani — це вдосконалена версія "Галі Балуваної". До запуску продажу цієї франшизи ми підійшли з урахуванням усіх нюансів по "Галі Балуваній", тобто моментів, які хотілося би покращити. Проаналізувавши це все, ми пішли іншим, на наш погляд, більш правильним шляхом", — резюмує Алла Теліга.

Однією з головних відмінностей закордонного проєкту в Польщі є централізоване постачання: кожен франчайзі отримує всі необхідні продукти зі складів торговельної мережі, яка працює на всій території Польщі.

"Такий підхід змогу нашим франчайзі стабільно отримувати продукцію відповідної якості і не перейматися логістичними та організаційними питаннями. Більше того, в Польщі ми також централізовано постачаємо і кондитерські вироби, які виготовляємо на потужностях власного виробництва у Варшаві", — зазначила Діана Теліга.

Майже всі "Веселі пані" відкрито українцями

Як зазначають підприємці, франчайзингові бізнеси Wesoła Pani за кордоном у 98% випадків відкривають українці. Одним з факторів цього є те, що 30% партнерів по закордонній мережі вже є партнерами по українській "Галі Балуваній".

Відповідно, мотивацією для цього може бути диверсифікація бізнесу для тих власників, які мають бізнеси в самій Україні. Це особливо актуально для тих, хто прагне забезпечити фінансову підтримку дитині, яка навчається за кордоном.

Крім того, відкриття закордонної франшизи дозволяє українцям в іншій країні мати стабільне джерело доходу, оскільки через мовний бар’єр їм складно влаштуватися там на іншу роботу.

Розвиток франчайзингової мережі Multi Cook

Нагадаємо, в свою чергу, що інший співзасновник "Галі Балуваної" Володимир Матвійчук розвиває за кордоном мережу аналогічних магазинів під брендом Multi Cook. Зокрема, в січні вона вийшла на ринок США, а в лютому - Великої Британії.

Станом на кінець березня 2023 року бізнесмен зазначав, що Multi Cook відкрилися або ж готуються до відкриття, окрім згаданих країн, у Польщі, Німеччині, Канаді, Чехії, Іспанії, Франції, Нідерландах, Словаччині, Угорщині, Австрії, Швейцарії, Литві, Латвії, Туреччині, Болгарії, Греції, Кіпрі та Молдові. Таким чином, мережа охоплює 21 країну. Згідно з даними на сайті Multi Cook, вона зараз має біля 700 магазинів у Європі.

Окрім того, місяць тому Матвійчук оголосив про запуск мережі закладів швидкого харчування під назвою Gabar. Перший такий з'явиться у Луцьку, звідки й пішла в 2018 році "Галя Балувана".