На Київщині запрацювала мобільна аптека

У Київській області розпочав роботу мобільний аптечний пункт, який обслуговуватиме віддалені села Баришівської громади, де відсутні стаціонарні аптеки.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

У мобільному аптечному пункті жителі зможуть придбати необхідні ліки, як безрецептурні, так і за рецептом. Крім того, тут можна отримати препарати за державною програмою "Доступні ліки".

Дізнатися маршрут мобільної аптеки на Київщині можна через спеціальний телеграм-канал. Інформацію про прибуття мобільного пункту також надаватиме сімейний лікар або місцева влада.

Невдовзі такі аптеки запрацюють і в Тетіївській громаді на Київщині, а також ще у шести громадах Житомирської та Чернігівської областей.

На даний момент мобільні аптеки вже успішно працюють у п'яти регіонах країни: Харківській, Миколаївській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.

Перша мобільна аптека почала працювати в Харківській області і доставляє ліки до 80 населених пунктів. На початку лютого мобільна аптека запрацювала в Черкаській області, де вона забезпечує ліками 36 населених пунктів.

Ляшко додав, що мобільні аптеки мають працювати в усіх областях і найближчим часом проєкт буде розширено на Черкащині. А ще він запрацює в Рівненській та Сумській областях.

Як зазначили в МОЗ, наразі в українських селах та смт функціонують близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Разом з тим, загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають таких пунктів. Тому створення мобільних аптек має покращити доступ людей до необхідних ліків.

Нагадаємо, у серпні 2023 року уряд ухвалив постанову, якою дозволив ліцензіатам із роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти. Такі аптеки можуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти. А на період воєнного стану – також на прифронтових територіях.