На Черкащині запрацювала мобільна аптека – вже друга в Україні

Черкаська область - друга в Україні, яка долучилася до проєкту. У січні перші мобільні аптечні пункти запрацювали на Харківщині.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що перший виїзд мобільного аптечного пункту відбувся 8 лютого 2024 року.

Фото: Пресслужба МОЗ

У повідомленні йдеться, що наразі у області затверджено 6 маршрутів, які охоплять 36 сіл і забезпечать доступ до лікарських засобів для близько 27,5 тисяч українців. Крім того, найближчим часом планується ліцензувати ще один мобільний аптечний пункт, що дозволить у 2-3 рази збільшити забезпечення ліками сільське населення області.

"Запуск мобільних аптек дозволяє нам вирішити питання доступності лікарських засобів в сільській місцевості та дати пацієнту можливість придбати ліки без необхідності їздити за ними у більші міста. Також важливо, щоб пацієнт міг скористатися програмою "Доступні ліки", тобто отримати лікарські засоби безоплатно або з частковою доплатою. Ми зацікавлені в тому, щоб мобільних аптек ставало дедалі більше і ця практика стала звичною у всіх областях України", — повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Фото: Пресслужба МОЗ

Пацієнти отримуватимуть інформацію щодо прибуття мобільного аптечного пункту від сімейного лікаря та органів місцевої влади, з керівниками яких погоджено маршрути.

У МОЗ також нагадали, що у мобільному аптечному пункті будуть відпускатися як безрецептурні, так і рецептурні ліки. Всі рецептурні препарати відпускатимуться за паперовими та електронними рецептами.

Крім того, тут будуть відпускатися лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою "Доступні ліки": для лікування серцево-судинних хвороб, для профілактики інсультів та інфарктів; проти нецукрового та цукрового діабету; для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів; розладів психіки, поведінки, епілепсії тощо; інсуліни та медичні вироби.

Нагадаємо, у січні 2024 року перша мобільна аптека запрацювала у Харківській області. Вона доставляє ліки у села та селища без аптечних пунктів та охоплює близько 80 населених пунктів.

Ситуація з аптеками в селах

Як зазначили в МОЗ, наразі в українських селах функціонують близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Разом з тим, загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають таких пунктів. Тому створення мобільних аптек має покращити доступ людей до необхідних ліків.

Нагадаємо, влітку 2023 року Кабінет міністрів України дозволив продавцям ліків створювати мобільні аптечні пункти. Це нововведення ухвалили за рахунок внесення змін до ліцензійних умов з виробництва, гуртової та роздрібної торгівлі ліками.

Також "Укрпошта" отримала ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях.