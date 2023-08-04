Уряд дозволив створювати пересувні аптеки: де вони зʼявляться

Кабінет міністрів України дозволив продавцям ліків створювати мобільні аптечні пункти. Про це 4 серпня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне нововведення ухвалили за рахунок внесення змін до ліцензійних умов з виробництва, гуртової та роздрібної торгівлі ліками.

За словами Мельничука, тепер ліцензіатам із роздрібної торгівлі лікарськими засобами дозволено створювати мобільні аптечні пункти як структурні підрозділи аптеки.

Вони функціонуватимуть в сільській місцевості, де відсутні аптеки або аптечні пункти, а також в умовах воєнного або надзвичайного стану – на території активних бойових дій чи надзвичайних ситуацій.

При цьому уряд встановив вимоги щодо організації та здійснення торгівлі лікарськими засобами через мобільні аптечні пункти.

Проблема з аптеками в селах і біля фронту

Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя, наразі українських в селах та селищах міського типу працюють близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Натомість загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають таких пунктів. Тому створення мобільних аптек має покращити доступ людей до необхідних ліків. Пересувані аптеки відпускатимуть, зокрема, препарати за програмою "Доступні ліки".

Також мобільні аптечні пункти працюватимуть на прифронтових територіях, де наразі суттєво зруйнована медична та аптечна інфраструктура.

"Сьогоднішнє рішення уряду відкриває можливості для функціонування мобільних аптек, що дозволить покращити ситуацію. Однак важливою є не лише доступність, а і якість. Саме тому право створювати такі мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств", – висловився міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, попросивши ліцензіатів скористатися можливістю і створити мобільні аптеки.

У МОЗ додали, що в пересуваних аптечних пунктах діятимуть ті ж правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Тобто всі рецептурні препарати повинні відпускатися виключно за рецептом (як за паперовим, так і за електронним).