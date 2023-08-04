Правительство разрешило создавать передвижные аптеки: где они появятся

Кабинет министров Украины разрешил продавцам лекарства создавать мобильные аптечные пункты. Об этом 4 августа сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующее нововведение было принято за счет внесения изменений в лицензионные условия по производству, оптовой и розничной торговле лекарствами.

По словам Мельничука, теперь лицензиатам розничной торговли лекарственными средствами разрешено создавать мобильные аптечные пункты как структурные подразделения аптеки.

Они будут функционировать в сельской местности, где отсутствуют аптеки или аптечные пункты, а также в условиях военного или чрезвычайного положения – на территории активных боевых действий или чрезвычайных ситуаций.

При этом правительство установило требования по организации и осуществлению торговли лекарственными средствами через мобильные аптечные пункты.

Проблема с аптеками в селах и возле фронта

Как сообщила прес-сслужба Министерства здравоохранения, в настоящее время украинские в селах и поселках городского типа работают около 5 700 аптек и аптечных пунктов. В целом по стране остается более 20 000 сел, не имеющих таких пунктов. Поэтому создание мобильных аптек должно улучшить доступ людей к необходимым лекарствам. Передвижные аптеки будут отпускать, в частности, препараты по программе "Доступные лекарства".

Также мобильные аптечные пункты будут работать на прифронтовых территориях, где существенно разрушена медицинская и аптечная инфраструктура.

"Сегодняшнее решение правительства открывает возможности для функционирования мобильных аптек, что позволит улучшить ситуацию. Однако важна не только доступность, но и качество. Именно поэтому право создавать такие мобильные аптеки есть исключительно у лицензированных предприятий", – высказался министр здравоохранения Виктор Ляшко, попросив лицензиатов воспользоваться возможностью и создать мобильные аптеки.

В Минздраве добавили, что в передвижных аптечных пунктах будут действовать те же правила отпуска лекарственных средств, что и в стационарных аптеках. То есть все рецептурные препараты должны отпускаться исключительно по рецепту (как по бумажному, так и по электронному).