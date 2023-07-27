Сколько медикаментов Украина получила от ВОЗ с начала войны

С 24 февраля 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Украине около 3300 метрических тонн медицинских средств.

Об этом сообщил представитель ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт в интервью "Укринформу".

В частности, ВОЗ организовала отправку ряда конвоев с помощью в районы, которые больше всего в этом нуждались. Основную часть помощи направили в недавно освобожденные населенные пункты, а также находящиеся под контролем украинского правительства и больше всего пострадавшие от боевых действий.

ВОЗ доставляли в такие районы медикаменты, средства для оказания неотложной помощи, чтобы медицинские учреждения продолжали оказывать основные услуги нуждающимся.

Кроме того, ВОЗ оказывала поддержку органам власти и медицинским работникам в профилактике заболеваний, которые могли вспыхнуть из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"Наша команда предоставила Херсонской и соседним областям наборы для борьбы с холерой... Другие медицинские средства доставлены в четыре больницы, которые будут оказывать помощь около 11 тыс пациентов... Наша команда также помогает Минздраву и Центру медицины катастроф Украины координировать работу более 100 волонтеров -медиков в Херсонской и Николаевской областях", - отметил Хабихт.

Всего после полномасштабного вторжения в Украину поступило 12,8 тысячи тонн медицинской гуманитарной помощи на сумму более 13,5 млрд грн от 35 стран мира. Помощь поступила также от международных и партнерских организаций, украинского и иностранного бизнеса и непосредственно от медицинских учреждений других стран.

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