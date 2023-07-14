В Украине приняли закон о преодолении туберкулеза: что он предполагает

Верховная Рада приняла закон о преодолении туберкулеза в Украине. За соответствующий проект №9147 проголосовал 241 депутат. Ни один не был против, однако 12 нардепов (из которых 11 – от "Европейской солидарности") воздержались.

Документ предусматривает изменение концептуального подхода, заложенного в украинском законодательстве, а именно переход от политики противодействия туберкулезу к его преодолению. Соответственно, закон о противодействии заболеванию туберкулезом утратит силу, но лишь когда вступит в действие новый закон: это произойдет через полгода после его официального опубликования.

Новый закон, в частности, вводит более современную терминологию, а также упорядочивает и уточняет полномочия Министерства здравоохранения по разработке и утверждению подзаконных нормативно правовых актов в сфере преодоления этой болезни.

Закон определяет региональные фтизиопульмонологические центры как единственные в каждом регионе коммунальные учреждения, предоставляющие услуги по диагностике и лечению туберкулеза по программе медицинских гарантий.

Также определяется механизм обеспечения лекарствами для профилактического лечения туберкулеза (латентной туберкулезной инфекции). Такие лекарства будут закупаться централизованно и распределяться в регионах между поставщиками (учреждениями первичного уровня и региональными центрами) пакетов медицинских услуг от Нацслужбы здоровья, включающих такой вид лечения.

Одобренный документ унормирует активное и пассивное выявление туберкулеза с акцентом на обязанности предоставителей первичной медпомощи постоянно выявлять пациентов, входящих в группу риска и проводить им ежегодное обследование.

Диагностика туберкулеза обеспечивается трехуровневой сетью лабораторий, которые образуются и функционируют в учреждениях здравоохранения. Внешний контроль качества лабораторий низшего уровня будет обеспечивать центральная референс-лаборатория.

Закон прописывает бесплатность профилактических прививок против туберкулеза, а также необходимость обеспечения условий для обучения соискателей образования, включая детей, болеющих туберкулезом, в том числе и в учреждениях здравоохранения.

Также, в частности, прописан запрет на работу для работников отдельных профессий, производств и организаций, имеющих высокий риск заражения возбудителем туберкулеза, без прохождения обязательного профилактического медицинского осмотра на туберкулез.

В случае выявления у таких людей заболевания с бактериовыделением они отстраняются от работы до прекращения выделения возбудителя туберкулеза и получения медицинского вывода о возможности работы.

Кроме того, предусмотрена принудительная госпитализация больных заразной формой туберкулеза по решению суда по инициативе регионального фтизиопульмонологического центра в течение 24 часов с момента выявления нарушения больным противоэпидемического режима. Она будет производиться на срок до трех месяцев с возможностью продления.

Как отмечают в Минздраве, сейчас украинцы могут безвозмездно получить медицинскую помощь в случае туберкулеза в любом профильном медучреждении. Также скрининг туберкулеза доступен и на уровне первичного звена медпомощи.

Там напоминают, что с начала полномасштабной войны на региональных уровнях была создана система раннего выявления туберкулеза, в частности, среди внутренне перемещенных лиц. Для этого в областях было создано 23 региональных команды по выявлению и противодействию туберкулезу.

С начала войны скринингом на туберкулез было охвачено 395 тысяч украинцев, вынужденно покинувших свои дома и входивших в группу риска заболевания или имеющих симптомы болезни.

"Система ранней диагностики и выявления туберкулеза остается приоритетным направлением государственной политики в сфере здравоохранения. Верховная Рада поддержала закон о противодействии туберкулезу, в котором учтены правовые аспекты регулирования в соответствии с международно-правовыми обязательствами Украины в сфере европейской интеграции и ключевые рекомендации ВОЗ ", – указывают в министерстве.

По словам заместителя министра, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, на региональных уровнях за последний год удалось усилить сотрудничество между учреждениями здравоохранения и наладить систему выявления новых случаев туберкулеза, обеспечив своевременное лечение и продолжение терапии, в частности для пациентов, которые в результате войны были вынуждены переехать в другие регионы, и эта работа будет продолжена и усилена в дальнейшем.

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