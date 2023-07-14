В Україні прийняли закон про подолання туберкульозу: що він передбачає

Верховна Рада прийняла закон про подолання туберкульозу в Україні. За відповідний проект №9147 проголосував 241 депутат. Жоден не був проти, але 12 нардепів (з яких 11 - від "Європейської солідарності") утрималися.

Документ передбачає зміну концептуального підходу, закладеного в українському законодавстві, а саме перехід від політики протидії туберкульозу до його подолання. Відповідно, закон про протидію захворюванню на туберкульоз втратить силу, але лише коли вступить у дію новий закон: це станеться через півроку після його офіційного опублікування.

Новий закон, зокрема, осучаснює термінологію, а також впорядкувує та уточнює повноваження Міністерства охорони здоров'я щодо розробки та затвердження підзаконних нормативно-правових актів у сфері подолання цієї хвороби.

Закон визначає регіональні фтизіопульмонологічні центри як єдині в кожному регіоні комунальні заклади, що надають послуги з діагностики та лікування туберкульозу за програмою медичних гарантій.

Також визначається механізм забезпечення ліками для профілактичного лікування туберкульозу (латентної туберкульозної інфекції). Такі ліки будуть закуповуватися централізовано та розподілятися в регіонах між надавачами (закладами первинного рівня та регіональними центрами) пакетів медичних послуг від Нацслужби здоров'я, які включають такий вид лікування.

Схвалений документ унормувує активне та пасивне виявлення туберкульозу з акцентом на обов’язку надавачів первинної меддопомоги постійно виявляти пацієнтів, які входять до групи ризику та проводити їм щорічне обстеження.

Діагностика туберкульозу забезпечується трирівневою мережею лабораторій, які утворюються та функціонують у закладах охорони здоров’я. Зовнішній контроль якості лабораторій нижчого рівня забезпечуватиме центральна референс-лабораторія.

Закон прописує безоплатність профілактичних щеплень проти туберкульозу, а також необхідність забезпечення умов для навчання здобувачів освіти, у тому числі дітей, які хворіють на туберкульоз, у тому числі і в закладах охорони здоровʼя.

Також, зокрема, прописано заборону на роботу для працівників окремих професій, виробництв та організацій, що мають високий ризик зараження збудником туберкульозу, без проходження обов’язкового профілактичного медичного огляду на туберкульоз.

У разі виявлення у таких людей захворювання з бактеріовиділенням вони відсторонюються від роботи до припинення виділення збудника туберкульозу та отримання медвисновку про можливість роботи.

Крім того, передбачено примусову госпіталізацію хворих заразною формою туберкульозу за рішенням суду за ініціативою регіонального фтизіопульмонологічного центру протягом 24 годин з моменту виявлення порушення хворим протиепідемічного режиму. Вона буде здійснюватися на строк до трьох місяців з можливістю продовження.

Як зазначають у МОЗ, наразі українці можуть безоплатно отримати медичну допомогу у разі туберкульозу в будь-якому профільному закладі. Також скринінг на туберкульоз доступний і на рівні первинної ланки меддопомоги.

Там нагадують, що з початку повномасштабної війни на регіональних рівнях було створено систему раннього виявлення туберкульозу, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб. Для цього в областях було створено 23 регіональні команди з виявлення та протидії туберкульозу.

З початку війни скринінгом на туберкульоз було охоплено 395 тисяч українців, які вимушено покинули свої домівки та входили у групу ризику захворювання або мали симптоми хвороби.

"Система ранньої діагностики та виявлення туберкульозу залишається пріоритетним напрямом державної політики у сфері охорони здоров’я. Верховна Рада підтримала закон щодо протидії туберкульозу, в якому враховано правові аспекти регулювання відповідно до міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції та ключові рекомендації ВООЗ", - вказують у міністерстві.

За словами заступника міністра, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, на регіональних рівнях за останній рік вдалося посилити співпрацю між закладами охорони здоров’я та налагодити систему виявлення нових випадків туберкульозу, забезпечивши своєчасне лікування та продовження терапії, зокрема для пацієнтів, які внаслідок війни були вимушені переїхати до інших регіонів, і ця робота буде продовжена та посилена надалі.

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