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Категорія
Здоровʼя
Дата публікації

Національний портал з імунізації запустили в Україні: для чого він потрібен

інформація про щеплення, вакцинація в Україні
Фото: ua.depositphotos.com

В Україні створили профільний ресурс, присвячений всім питанням вакцинокерованих інфекцій, щеплень та використання вакцин — Національний портал з імунізації. Він містить вичерпну інформацію про вакцинацію в Україні для медичних фахівців та представників громадськості.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Тобто доступ до перевірених даних через нову платформу матимуть і ті, хто займається вакцинацією професійно, і ті, хто потребує цієї послуги на рівні споживача.

Користувачам порталу доступна така інформація:

  • вакцинація за віком, групами професійного та медичного ризику;
  • перелік офіційних джерел інформації;
  • матеріали для друку та ознайомлення;
  • інформація для внутрішньо переміщених осіб та мігрантів;
  • актуальний календар щеплень;
  • регуляторні нормативні документи;
  • статистичні дані;
  • адреси та контакти пунктів вакцинації;
  • позиції технічних груп;
  • цитати та зворотний зв’язок з експертами;
  • перелік професійних асоціацій;
  • дані про всі вакцинокеровані інфекції;
  • новини в галузі імунізації тощо.

"Робота порталу з імунізації – це допомога професійній спільноті в роботі з людьми та у профілактиці захворювань. Одночасно завдяки роботі порталу безпосередньо можна отримати відгуки на питання професійної спільноти", – прокоментував головний експерт національного порталу з імунізації, к.м.н., голова Національної технічної групи експертів з імунізації Федір Лапій.

В МОЗ впевнені, що Національний портал з імунізації для України — це крок до збільшення поінформованості людей про щеплення. У відомстві вважають, що це допоможе збільшити охоплення населення вакцинацією.

Нагадаємо, що в Україні продовжили карантин через Covid-19 до липня, водночас рівень вакцинації і залишається недостатнім для формування колективного імунітету до коронавірусу. Нещодавно в Україні від нового варіанту Covid-19 - штаму Arcturus, що викликає занепокоєння у фахівців - померла перша людина.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан