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Національний портал з імунізації запустили в Україні: для чого він потрібен
В Україні створили профільний ресурс, присвячений всім питанням вакцинокерованих інфекцій, щеплень та використання вакцин — Національний портал з імунізації. Він містить вичерпну інформацію про вакцинацію в Україні для медичних фахівців та представників громадськості.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Тобто доступ до перевірених даних через нову платформу матимуть і ті, хто займається вакцинацією професійно, і ті, хто потребує цієї послуги на рівні споживача.
Користувачам порталу доступна така інформація:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- вакцинація за віком, групами професійного та медичного ризику;
- перелік офіційних джерел інформації;
- матеріали для друку та ознайомлення;
- інформація для внутрішньо переміщених осіб та мігрантів;
- актуальний календар щеплень;
- регуляторні нормативні документи;
- статистичні дані;
- адреси та контакти пунктів вакцинації;
- позиції технічних груп;
- цитати та зворотний зв’язок з експертами;
- перелік професійних асоціацій;
- дані про всі вакцинокеровані інфекції;
- новини в галузі імунізації тощо.
"Робота порталу з імунізації – це допомога професійній спільноті в роботі з людьми та у профілактиці захворювань. Одночасно завдяки роботі порталу безпосередньо можна отримати відгуки на питання професійної спільноти", – прокоментував головний експерт національного порталу з імунізації, к.м.н., голова Національної технічної групи експертів з імунізації Федір Лапій.
В МОЗ впевнені, що Національний портал з імунізації для України — це крок до збільшення поінформованості людей про щеплення. У відомстві вважають, що це допоможе збільшити охоплення населення вакцинацією.
Нагадаємо, що в Україні продовжили карантин через Covid-19 до липня, водночас рівень вакцинації і залишається недостатнім для формування колективного імунітету до коронавірусу. Нещодавно в Україні від нового варіанту Covid-19 - штаму Arcturus, що викликає занепокоєння у фахівців - померла перша людина.
Джерело фото: ua.depositphotos.com