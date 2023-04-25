В України продовжили карантин через Covid-19 до липня

Кабінет міністрів 25 квітня продовжив режим надзвичайної ситуації в єдиній державній системі цивільного захисту через епідемію коронавірусної хвороби, а також карантин на всій території України до 30 червня.

Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я, відповідні зміни внесено до розпорядженя Кабміну №338 від 25 березня 2020 року та постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

"Повномасштабна війна відвернула нашу увагу від пандемії, водночас Covid-19 нікуди не зник. Люди продовжують хворіти, а дехто – помирати. Через коронавірус ми щотижня втрачаємо близько 100 людей", - зазначив заступник міністра – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, хоча загалом у світі є загальна тенденція до зниження захворюваності на Covid-19, однак в Європейському регіоні спостерігається зростання цього показника.

"Очікувати на збільшення кількості нових випадків Covid-19 на території України можна буде цієї весни. Проте динаміка зростання захворюваності залежатиме від варіанту SARS-CoV-2, який циркулюватиме, та рівня охоплення вакцинацією населення", – додав він.

У відомстві при цьому вказують, що рівень вакцинації в Україні залишається недостатнім для формування колективного імунітету до Covid-19. Так, станом на 16 квітня від початку вакцинальної кампанії проведено понад 35,3 мільйона щеплень.

Зокрема, одну дозу щеплення отримали 16 мільйонів 327 тисяч 904 людини, дві дози – 15 мільйонів 477 тисяч 258, отримали першу бустерну дозу – 3 мільйони 171 тисяч 471 людина, а другу бустерну дозу – 296 тисяч 892 людини.