Зафіксовано першу смерть від нового різновиду COVID

Від нового варіанту COVID - штаму Arcturus, що викликає занепокоєння у фахівців - померла перша людина.

Про це повідомляє Independent.

Перша смерть від штаму Arcturus, який вважається приблизно в 1,2 рази більш заразним, ніж останній основний підваріант, була зафіксована в Таїланді 20 квітня на тлі сплеску захворюваності по всьому світу. Від нового варіанту помер літній чоловік, який мав певні проблеми зі здоров'ям.

На сьогоднішній день в Таїланді виявлено 27 випадків захворювання.

Професор медичного факультету Університету Чулалонгкорна розповів, що Arcturus, ймовірно, незабаром стане домінуючим субваріантом в Таїланді: з 9 по 15 квітня кількість пацієнтів, госпіталізованих з вірусом, зросла в два з половиною рази порівняно з попереднім тижнем.

Цей штам, також відомий як субваріант XBB.1.16 Omicron, був вперше ідентифікований у січні і перебуває під моніторингом Всесвітньої організації охорони здоров'я з 22 березня.

Цей підваріант, один з 600, отриманих від Omicron, але, схоже, не більш смертельний, ніж інші, був виявлений у 22 країнах, включаючи Великобританію і США.

Міністерство охорони здоров'я Індії повідомило про 40 215 активних випадків COVID 12 квітня, що змусило деякі штати запровадити обов'язкове носіння масок, провести навчальні тренування в лікарнях та збільшити виробництво вакцин.

Наразі у Великій Британії виявлено близько 50 випадків захворювання, але професор з Університету Східної Англії вважає, що поки що зарано говорити про те, що Британія може зіткнутися з новим сплеском інфекцій, спричинених Arcturus.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден підписав закон про припинення надзвичайної ситуації через COVID-19, але цей крок не вплине на закінчення окремої надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, запланованої до 11 травня.