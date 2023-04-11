Байден скасував заходи обмеження щодо COVID-19

Джо Байден підписав закон про припинення надзвичайної ситуації через COVID-19, але цей крок не вплине на закінчення окремої надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, запланованої до 11 травня.

Про це повідомляє CNN.

Законопроєкт про припинення надзвичайного стану пройшов двопартійне голосування в Сенаті минулого місяця 68-23 голосами і був схвалений Палатою представників на початку цього року, причому 11 демократів пішли всупереч партії, щоб проголосувати за спільну резолюцію.

"Після того, як Конгрес проголосував за скасування надзвичайного стану раніше, ніж очікувалося, Адміністрація працювала над тим, щоб прискорити його скасування і надати якомога більше повідомлень особам, яких це може торкнутися", - сказало джерело видання, додавши, що країна перебуває в "іншій ситуації", ніж це було в січні.

Чиновник сказав, що "щоб внести ясність, скасування надзвичайного стану не вплине на заплановане згортання надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я 11 травня" - що дозволило уряду надати американцям тести на COVID-19, лікування та вакцини безкоштовно, а також запропонувати розширені соціальні виплати, щоб допомогти нації впоратися з пандемією та мінімізувати її наслідки.

Білий дім висловив рішучу опозицію до законопроєкту, але заявив, що в кінцевому підсумку президент підпише його, якщо він потрапить на його стіл. Обидві надзвичайні ситуації планувалось скасувати до 11 травня.

Раніше Байден підписав закон, згідно з яким розвідка має розсекретити наявні у неї дані про походження COVID-19.