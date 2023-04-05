Байден побоюється штучного інтелекту

Президент США заявив, що ще належить з'ясувати, чи є штучний інтелект небезпечним, й підкреслив, що компанії несуть відповідальність за безпеку своїх продуктів.

Про це повідомляє Reuters.

Байден сказав радникам з питань науки і технологій, що штучний інтелект може допомогти у боротьбі з хворобами і зміною клімату, але також важливо враховувати потенційні ризики для суспільства, національної безпеки та економіки.

Відповідаючи на питання на засіданні Ради радників президента, чи є штучний інтелект небезпечним, він сказав: "Це ще належить з'ясувати. Можливо".

Президент також сказав, що соціальні медіа вже продемонстрували, якої шкоди можуть завдати потужні технології без належних запобіжників.

"За відсутності запобіжників ми бачимо вплив на психічне здоров'я, самооцінку, почуття і безнадію, особливо серед молоді", - сказав Байден.

Він повторив заклик до Конгресу ухвалити двопартійне законодавство про конфіденційність, щоб обмежити персональні дані, які збирають технологічні компанії, заборонити рекламу, орієнтовану на дітей, і надати пріоритет здоров'ю та безпеці при розробці продуктів.

Нагадаємо, раніше Італійське агентство захисту даних заборонило ChatGPT за незаконний збір персональних даних та відсутність перевірки віку для неповнолітніх.