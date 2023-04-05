Байден опасается искусственного интеллекта

Президент США заявил, что еще предстоит выяснить, опасен ли искусственный интеллект, и подчеркнул, что компании несут ответственность за безопасность своих продуктов.

Об этом сообщает Reuters.

Байден сказал советникам по науке и технологиям, что искусственный интеллект может помочь в борьбе с болезнями и изменением климата, но также важно учитывать потенциальные риски для общества, национальной безопасности и экономики.

Отвечая на вопрос на заседании Совета советников президента, является ли искусственный интеллект опасным, он сказал: "Это еще предстоит выяснить. Возможно".

Президент также отметил, что социальные медиа уже продемонстрировали, какой ущерб могут нанести мощные технологии без надлежащих предохранителей.

"При отсутствии предохранителей мы видим влияние на психическое здоровье, самооценку, чувства и безнадежность, особенно среди молодежи", - сказал Байден.

Он повторил призыв к Конгрессу принять двухпартийное законодательство о конфиденциальности, чтобы ограничить персональные данные, собираемые технологическими компаниями, запретить рекламу, ориентированную на детей, и предоставить приоритет здоровью и безопасности при разработке продуктов.

Напомним, ранее Итальянское агентство защиты данных запретило ChatGPT за незаконный сбор персональных данных и отсутствие проверки возраста для несовершеннолетних.