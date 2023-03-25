Спор за искусственный интеллект. Microsoft угрожает конкурентам ограничением данных своего поисковика, – Bloomberg

Microsoft пригрозила прекратить доступ к данным интернет-поиска, которые она предоставляет другим системам, если они не перестанут использовать эту информацию для создания собственных продуктов с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Bloomberg.

Данные поисковика Microsoft Bing лицензированно используют, в частности, Yahoo и DuckDuckGo.

Некоторые сравнительно маленькие поисковики применяют Bing для выдачи части информации, ведь индексация всей сети стоит дорого – для этого нужны серверы для хранения данных и постоянное сканирование интернета. И было бы столь же сложно и дорого собрать эти данные для поискового чат-бота.

Однако ряд компаний, которые пользуются информацией системы Microsoft, также представили ботов, целью которых является сочетание разговорных навыков искусственного интеллекта с информацией, которую предоставляет обычный поисковик.

По данным источников Bloomberg, Microsoft сообщила по меньшей мере двум клиентам, что использование Bing для передачи инструментов искусственного интеллекта нарушает условия контракта, поэтому действие лицензий может быть прекращено.

Журналисты отмечают, что если Microsoft примет к кому-то такие меры, поисковикам будет трудно найти альтернативу. Дело в том, что Microsoft и Google – это единственные компании, которые индексируют весь интернет. Последняя ограничила использование своих данных, поэтому многие меньшие поисковики используют Bing.

Напомним, что в январе Microsoft подтвердила информацию о многомиллиардных инвестициях в OpenAI, которая разрабатывает чат-бот ChatGPT. Он стал популярен благодаря детальности и ясности ответов, способности выполнять разнообразные запросы.

В феврале компания Microsoft представила обновленную версию своей поисковой системы Bing, добавив в него чат-бот с искусственным интеллектом. После этого посещения Bing выросли, что помогло ему лучше конкурировать с Google.