Помог искусственный интеллект. Поисковик Bing стал популярнее благодаря интеграции технологии OpenAI

Интеграция технологии искусственного интеллекта от OpenAI в поисковик Microsoft Bing привлекла внимание к системе и помогла ей лучше конкурировать с Google по количеству посещений страниц. Об этом сообщает Reuters.

Аналитики Similarweb установили, что посещение Bing выросло на 15,8% после того, как Microsoft представила его версию на основе искусственного интеллекта 7 февраля. В то же время Google, наиболее популярный поисковик, потерял 1%, свидетельствуют данные за период до 20 марта.

Так выглядит чат с ботом в поисковике Microsoft Bing. Фото: Microsoft

Отмечается, что эти цифры являются предварительным признаком того, что производитель Windows лидирует в гонке с компанией Google за доминирование генеративного искусственного интеллекта. Последняя начала открывать доступ к своему чату Bard 21 марта.

Также текущие показатели подчеркивают редкую возможность для Microsoft пробиться на рынке поисковиков, где Google является лидером в течение десятилетий.

Аналитик DA Davidson & Co Гил Лурия ожидает, что Bing увеличит свою долю в ближайшие месяцы, особенно, если Google продолжит откладывать интеграцию генеративного искусственного интеллекта в свой продукт.

"Bing занимает менее десятой доли рынка Google, поэтому даже если он привлечет 1% или 2% пользователей, это будет материально выгодно Bing и Microsoft", – сказал Лурия.

По данным исследовательской компании Data.ai, с 5 февраля по 11 марта количество загрузок приложения Bing по всему миру выросло в восемь раз. А количество загрузок приложения Google за тот же период упало на 2%.

В то же время некоторые эксперты утверждают, что Google, который в начале 2000-х потеснил тогдашнего главного поисковика Yahoo, может преодолеть первые неудачи и сохранить лидерство.

"Алгоритм ранжирования Google может иметь конкурентное преимущество над конкурентами", – высказался Йонгджей Чон, аналитик Mirae Asset Securities.

Напомним, что в январе Microsoft подтвердила информацию о многомиллиардных инвестициях в OpenAI, которая разрабатывает чат-бот ChatGPT. Он стал популярен благодаря детальности и ясности ответов, способности выполнять разнообразные запросы.

Недавно стало известно, что ChatGPT интегрировали в сервис Microsoft Azure OpenAI. Это позволит разработчикам и компаниям использовать искусственный интеллект во многих других программах и службах, которые могут быть связаны с облачным сервисом.

Также анонсировано, что технология ChatGPT появится в программном обеспечении Microsoft 365, которое включает сервисы Word, Excel, PowerPoint и другие.