General Motors изучает возможность использования ChatGPT в автомобилях

Американская компания General Motors изучает возможности использования чат-бота ChatGPT в рамках сотрудничества с Microsoft. Об этом сообщает Reuters.

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Как рассказал вице-президент GM Скотт Миллер, чат-бот можно использовать для доступа к информации, обычно содержащейся в инструкциях к машинам; программным функциям, таким как код ворот гаража; или интегрировать расписания из календаря.

"Клиенты могут ожидать, что их будущие транспортные средства будут гораздо более мощными и свежими в целом, говоря о новых технологиях", – сказал представитель GM.

Как сообщает Semafor, General Motors работает над виртуальным личным помощником, который будет использовать модели искусственного интеллекта.

По данным сайта, технология с голосовой активацией будет пользоваться облачным сервисом от Microsoft, программой создания изображений DALL·E и чат-ботом Microsoft Bing.

Напомним, что в январе Microsoft подтвердила информацию о многомиллиардных инвестициях в OpenAI, которая разрабатывает чат-бот ChatGPT. Он стал популярен благодаря подробности и ясности ответов, способности выполнять разнообразные запросы.

Недавно стало известно, что ChatGPT был интегрирован в сервис Microsoft Azure OpenAI. Это позволит разработчикам и компаниям использовать искусственный интеллект во многих других программах и службах, которые могут быть связаны с облачным сервисом.