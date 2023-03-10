General Motors вивчає можливість використання ChatGPT в автівках

Американська компанія General Motors вивчає можливості використання чатботу ChatGPT у рамках співпраці з Microsoft. Про це повідомляє Reuters.

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Як розповів віцепрезидент GM Скотт Міллер, чатбот можна використовувати для доступу до інформації, яка зазвичай міститься в інструкціях до машин; програмних функцій, таких як код воріт гаража; або інтегрувати розклади з календаря.

"Клієнти можуть очікувати, що їхні майбутні транспортні засоби будуть набагато потужнішими та свіжішими загалом, говорячи про нові технології", – сказав представник GM.

Як повідомляє Semafor, General Motors працює над віртуальним особистим помічником, який використовуватиме моделі штучного інтелекту.

За даними сайту, технологія з голосовою активацією користуватиметься хмарним сервісом від Microsoft, програмою для створення зображень DALL·E та чатботом Microsoft Bing.

Нагадаємо, що в січні Microsoft підтвердила інформацію про багатомільярдні інвестиції в OpenAI, яка розробляє чатбот ChatGPT. Він став популярним завдяки детальності та ясності відповідей, здатності виконувати різноманітні запити.

Нещодавно стало відомо, що ChatGPT інтегрували в сервіс Microsoft Azure OpenAI. Це дозволить розробникам та компаніям використовувати штучний інтелект у багатьох інших програмах і службах, які можна пов'язати з хмарним сервісом.