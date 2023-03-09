Baidu готується незабаром запустити китайський аналог ChatGPT, – WSJ

Китайська компанія Baidu 16 березня планує запустити власний аналог чатботу ChatGPT, який матиме назву Ernie Bot. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

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Співробітники Baidu, які працюють над Ernie Bot, розповіли, що вони намагаються вкластися в дедлайн, але чатботу досі важко виконувати деякі основні функції. Модель все ще навчається працювати з даними, а деякі розробники сказали, що вони не мали достатньо часу, щоб створити добре функціонуючий продукт.

За словами співрозмовників WSJ, над Ernie Bot цілодобово працювали сотні людей. Іншим командам було запропоновано надати своїх співробітників і потужні комп’ютерні чіпи.

Baidu планує розгортати продукт поетапно, спочатку відкривши його для публічного тестування для обмеженого кола користувачів. Раніше в Baidu заявляли, що спочатку вбудують Ernie Bot у свою пошукову систему, а в березні відкриють його для громадськості.

WSJ зазначає, що поспіх компанії відображає її прагнення випередити китайських конкурентів, які також хочуть створити аналог ChatGPT. Baidu підписала угоди з понад 400 китайськими компаніями, які зможуть використовувати Ernie Bot у своїх продуктах і послугах.

Успішний запуск нової розробки може допомогти Baidu, яка останніми роками втратила популярність в інвесторів. Однак невдача може призвести до повтору долі Google, яка в лютому втратила 100 млрд доларів своєї ринкової капіталізації після того, як її чатбот Bard поділився недостовірною інформацією в рекламному відео.

Нагадаємо, що над конкурентом чатботу ChatGPT працює й американська компанія Meta. Випуск нової мовної моделі на основі штучного інтелекту було анонсовано в лютому.

Нещодавно стало відомо, що розробка Meta опинилася у відкритому доступі. Витік стався на 4chan, куди один із користувачів завантажив torrent-файл інструменту.