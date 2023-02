На Amazon набирають популярності книги, написані за допомогою штучного інтелекту

Станом на середину лютого в інтернет-магазині Amazon Kindle було представлено понад 200 електронних книг, у яких штучний інтелект ChatGPT вказували як автор або співавтор. Але це лише попередні дані, багато авторів можуть не уточнювати, що використовували ШІ. Через це вже з'явилися побоювання, що технологія може позбавити роботи деяких фахівців.

Про це повідомило видання South China Morning Post.

Наприклад, чоловік на ім'я Бретт Шиклер ніколи не міг уявити, що він може стати автором, хоча мріяв про це. Дізнавшись про програму штучного інтелекту ChatGPT, Шиклер вирішив написати книгу за допомогою ШІ. Використовуючи програмне забезпечення зі штучним інтелектом, яке може генерувати блоки тексту з простих підказок, Шиклер створив 30-сторінкову ілюстровану дитячу електронну книгу за лічені години, та виставив її на продаж в січні через відділ самовидавництва Amazon.com.

Його книга "Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investment" доступна в магазині Amazon Kindle за $2,99 доларів або $9,99 за друковану версію та принесла Шиклеру близько $100.

Через бум ШІ міжнародні корпорації Alphabet і Microsoft Corp запроваджують нові функції в Google і Bing, які включають штучний інтелект.

Нагадаємо, з лютого чат-бот зі штучним інтелектом став доступний в Україні. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих РФ територіях. Міністр юстиції Денис Малюська протестував роботу ChatGPT, запропонувавши йому написати законопроєкт про легалізацію проституції.