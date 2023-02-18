ChatGPT тепер доступний в Україні: де не працюватиме програма

Чат-бот зі штучним інтелектом від стартапу OpenAI тепер доступний в Україні. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих РФ територіях.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням — офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом. Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT", - зазначив він.

За його словами, програма не працюватиме на тимчасово окупованих територіях, щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Він зазначив, що ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян.

Федоров подякував компанії OpenAI за таке рішення.

Раніше Microsoft повідомила, що розширює доступ до чат-боту з штучним інтелектом ChatGPT. Інтерес громадськості до OpenAI зріс саме після випуску в листопаді ChatGPT — текстового чат-бота, який може писати прозу, вірші чи навіть комп’ютерний код за командою.

Сам ChatGPT, а не лише базова технологія, незабаром стане доступним через хмару Microsoft.

Джерело фото: Depositphotos