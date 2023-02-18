ChatGPT теперь доступен в Украине: где не будет работать программа

Чат-бот с искусственным интеллектом от стартапа OpenAI теперь доступен в Украине. Программа не будет работать только на временно оккупированных РФ территориях.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Команда Минцифры долго работала над этим решением - официальные письма, звонки и встреча с руководством. Наконец-то нам удалось исправить несправедливость. Украину исключили из списка стран, где заблокирован ChatGPT", - отметил он.

По его словам, программа не будет работать на временно оккупированных территориях, чтобы враги не использовали ее для антиукраинской пропаганды. Он отметил, что ChatGPT хорошо владеет украинским, в отличие от россиян.

Федоров поблагодарил компанию OpenAI за такое решение.

Ранее Microsoft сообщила, что расширяет доступ к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT. Интерес общественности к OpenAI возрос именно после выпуска в ноябре ChatGPT — текстового чат-бота, который может писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.

Сам ChatGPT, а не только базовая технология, вскоре станет доступным через облако Microsoft.

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