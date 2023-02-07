Конкурент ChatGPT: Google запускає ШІ-сервіс Bard

У Google Alphabet Inc заявили, що запустить службу чат-ботів і більше штучного інтелекту для своєї пошукової системи, а також для розробників. Microsoft, тим часом, запланували власну презентацію ШІ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Reuters.

Поява ChatGPT, чат-бота від OpenAI, який підтримується Microsoft, і який може змінити пошук споживачами інформації, став одним із найбільших викликів для Google за останній час.

Виконавчий директор Alphabet Сундар Пічаї заявив, що його компанія відкриває розмовний сервіс штучного інтелекту під назвою Bard, щоб перевірити користувачів на зворотний зв’язок, після чого найближчими тижнями відбудеться публічний випуск.

Він також сказав, що Google планує додати функції штучного інтелекту до своєї пошукової системи, які синтезують матеріал для складних запитів, наприклад, що легше вчитися грі на гітарі чи піаніно.

Оновлення Google для пошуку відображає те, як компанія покращує свій сервіс, тоді як Microsoft робить те саме для Bing, вбудовуючи в нього можливості OpenAI. Корпорація Microsoft заявила, що планує застосувати штучний інтелект у всіх своїх продуктах.

У демонстраційній версії сервісу Bard, як і його конкурентний чат-бот, запрошує користувачів надати йому запит, попереджаючи, що його відповідь може бути невідповідною або неточною.

Google покладається на версію LaMDA, яка потребує менше обчислювальної потужності, щоб вона могла обслуговувати більше користувачів і вдосконалюватись завдяки їхнім відгукам.

Час від часу ChatGPT відмовлявся від користувачів через вибухове зростання, аналітики UBS повідомили, що в грудні було 57 мільйонів унікальних відвідувачів, що потенційно випереджає TikTok.

Google також планує надати технологічні інструменти, спочатку на базі LaMDA, а пізніше на основі іншого ШІ, для творців і підприємств.

Нагадаємо, що Microsoft підтвердила повідомлення про "багатомільярдні" інвестиції в OpenAI, яка досліджує штучний інтелект.