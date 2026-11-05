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Держава знову продає частку Чернівецького радіотехнічного заводу: яка ціна цього разу

Чернівецький радіотехнічний завод
Держава знову продає частку Чернівецького радіотехнічного заводу / ФДМУ

Фонд державного майна виставив на аукціон державний пакет акцій ПрАТ “Чернівецький радіотехнічний завод”. На продаж пропонують 21,5238% статутного капіталу підприємства зі стартовою ціною 14,3 млн грн без ПДВ.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Фонду державного майна України.

На торги виставлено 28 608 988 акцій підприємства. Загалом на рахунку держави обліковується 28 609 068 акцій, або 21,5239% статутного капіталу товариства.

Статутний капітал Чернівецького радіотехнічного заводу становить 66,46 млн грн.

Аукціон проведуть у форматі трираундових англійських торгів. Стартова ціна пакета — 14 304 494 грн без ПДВ, мінімальний крок підвищення ціни — 143 тис. грн.

Для участі в торгах необхідно внести гарантійний внесок у розмірі 2,86 млн грн. Додаткових умов продажу для покупця не встановлено.

Заявки прийматимуть до 20:00 11 листопада. Сам аукціон запланований на 12 листопада об 11:40.

Підприємство розташоване у Чернівцях на вул. Хотинській, 41. Основним видом його діяльності є надання в оренду власного нерухомого майна.

Раніше Dilo писало про попередню спробу приватизації заводу. Аукціон зі стартовою ціною 14,3 млн грн, запланований на 30 вересня, не відбувся. Наступний аукціон зі зниженою вдвічі стартовою ціною — 7,15 млн грн — також не відбувся, а ще одну процедуру у жовтні скасували.

Автор:
Тетяна Гойденко

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