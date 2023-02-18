Малюська протестував ChatGPT, "замовивши" законопроект про легалізацію проституції: що з цього вийшло

Міністр юстиції Денис Малюська протестував роботу чат-боту ChatGPT зі штучним інтелектом, запропонувавши йому написати законопроект про легалізацію проституції. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Попросив ChatGPT написати законопроект. Написало за 30 секунд. Підозрюю, Мін‘юст чекають скорочення вже з понеділка", - іронічно зауважив чиновник, опублікувавши відповідний скріншот.

Запит міністра стосувався написання законопроекту про легалізацію проституції в Україні. У відповідь бот дійсно видав текст, що імітує структуру реальних законопроектів та присвячений зазначеному питанню.

Примітно, що ChatGPT самостійно визначив, що проституцією займаються "проститутки", тобто фактично лише особи жіночої статі. Натомість бот пропонує прописати, зокрема, що право на зайняття проституцією "не може бути обмежене за релігійними, етнічними або моральними міркуваннями".

Нагадаємо, що колега Малюськи по уряду - Ігор Клименко, призначений міністром внутрішніх справ після нещодавної загибелі свого попередника Дениса Монастирського, в 2020 році, очолюючи Національну поліцію, заявляв, що підтримує легалізацію проституції, але вказував, що для цього має пройти широка суспільна дискусія.

Зазначимо також, що на початку місяця голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявляв, що депутати разом з правозахисними організаціями зараз розробляють зміни до законодавства стосовно легалізації в Україні сервісів, які дають доступ до "дорослого контенту".