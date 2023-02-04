Суд заарештував заступника керівника департаменту Нацполіції, викритого на "кришуванні" мережі борделів

Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права внесення застави заступника керівника департаменту міграційної поліції Нацполіції, який "прикривав" діяльність злочинного угруповання сутенерів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, що клопотала про арешт.

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Окрім цього, суд розглянув клопотання про запобіжні заходи для трьох осіб, які вербували жінок до надання інтимних послуг за гроші, у тому числі для "ескорту". На відміну від представника поліції, їх заарештовано з можливістю внесення застави у сумі близько 800 тисяч гривень для кожного.

Нагадаємо, що високопосадовцю інкримінують статті 255 (створення, керівництво злочинною організацією), 302 (створення або утримання місць розпусти) та 303 (сутенерство або втягнення в заняття проституцією).

Правоохоронець був затриманий цього тижня Службою безпеки України в рамках масштабної спецоперації з викриття злочинної організації, учасники якої організували у Києві діяльність мережі місць розпусти та вербували жінок у зайняття проституцією.

Згідно з матеріалами розслідування, діяльність організації очолював саме зазначений заступник керівника департаменту Нацполіції. Правоохоронці провели понад 30 обшуків та затримали загалом 15 учасників угруповання.