СБУ викрила керівництво департаменту Нацполіції на "кришуванні" мережі борделів

Служба безпеки України за сприяння виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівництва столичної поліції нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке діяло під керівництвом департаменту міграційної поліції Нацполіції. Про це йдеться в повідомленнях СБУ та столичної прокуратури.

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Зазначається, що високопосадовці налагодили масштабні схеми "кришування" проституції в Києві та інших регіонах країни: щомісяця "прибутки" організаторів нелегального бізнесу становили більше 50 мільйонів гривень.

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ затримали заступника начальника департаменту міграційної поліції, керівника відділу профільного підрозділу столичної поліції та ще дванадцятьох учасників угруповання.

За даними слідства, посадовці "прикривали" діяльність розгалуженої мережі місць розпусти у Києві. До таких закладів підбирали дівчат віком від 18 до 30 років з вразливим психо-емоційним станом.

Крім цього, вони створили мережу спеціалізованих груп у месенджерах, адміністратори яких підшукували громадянок для надання інтимних послуг за гроші, у тому числі "ескорту".

Сутенери пропонували їм "поїздки" до клієнтів у різних областях України, а також відправляли за кордон. Вартість таких "послуг" становила від 500 до 10 тисяч доларів за ніч.

Перевезенням дівчат до клієнтів в період дії комендантської години займалися інші члени злочинного угрупування - водії, які були працівниками поліції, органів державної влади та держаних підприємств та мали спеціальні дозволи на переміщення містом у нічний час.

Крім цього, до діяльності злочинної організації був залучений керівник одного із структурних підрозділів ГУ НП в Києві. Вказана особа забезпечувала усунення конкуруючих "салонів", вербування дівчат, які працювали у салонах конкурентів, а згодом, з дозволу керівника злочинної організації, яким називають заступника начальника департаменту Нацполіції, почала створювати власну мережу борделів.

Організація активно розвивала напрямок надання елітних ескорт-послуг, у тому числі, для клієнтів за кордоном. З цією метою заступник керівника департаменту, імітуючи виконання покладених на його підрозділ завдань, ініціював проведення обшуків у осіб, які могли бути причетні до сутенерства та в ході проведення слідчих дій "вербував" їх.

У межах кримінального провадження співробітники СБУ провели понад 30 обшуків за адресами перебування фігурантів, зокрема в адміністративних будівлях Нацполіції.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів більше ніж 20 особам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією); частиною 2 статті 302 (створення або утримання місць розпусти) та частиною 3 статті 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу. В прокуратурі при цьому вказують, що організація складалася лише з 15 членів, втім всі вони затримані та отримали підозри.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинного угруповання.

Заходи з викриття і затримання зловмисників проводили співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управління державою СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо при цьому, що сам Клименко, який до загибелі міністра Дениса Монастирського очолював Нацполіцію, в 2020 році заявляв, що підтримує легалізацію проституції після широкої суспільної дискусії.