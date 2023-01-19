Facebook та Instagram планують зняти заборону на фото оголених жіночих грудей

Наглядова рада компанії Meta, якій належать соціальні мережі Facebook і Instagram, закликала переглянути правила, які забороняють публікацію фото оголених жіночих грудей.

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Про це пише The Guardian.

У рішенні від 17 січня наглядова рада рекомендувала Meta змінити правила модерації контенту щодо оголеного тіла та сексуальної активності дорослих, та установити чіткі критерії, які відповідають міжнародним стандартам прав людини.

Постанові наглядової ради передувала цензура Facebook двох публікацій американської трансгендерної пари, яка поширила фото топлес, але з прикритими сосками. Світлини були опубліковані на підтримку трансгендерів для збору коштів на операцію.

Фотографії пари були видалені після скарг користувачів. Проте їхні власники оскаржили рішення, і врешті-решт публікацію повернули.

На думку наглядової ради компанії Meta, нинішня політика модерації контенту "заснована на бінарному погляді на стать і відмінності між чоловічим і жіночим тілом", що робить правила, що забороняють оголення грудей, "неясними", коли йдеться про інтерсексуальних, небінарних і трансгендерних користувачів.

Члени ради рекомендували компанії "визначити чіткі, об’єктивні критерії поваги до прав" людини, коли йдеться про модерацію оголеного тіла, "щоб до всіх людей ставилися відповідно до міжнародних стандартів прав людини".

"Збір коштів для пари, щоб дозволити собі найкращу операцію, — це не те саме, що вимагати сексу в інтернеті, але штучний інтелект компанії спочатку не помітив різниці в публікації. Отже, як ці системи зможуть відрізнити топлес пост від порно?"— йдеться в повідомленні наглядової ради компанії Meta.

Представник Meta заявив, що компанія "вітає рішення ради в цій справі".

"Ми постійно вдосконалюємо нашу політику, щоб допомогти зробити наші платформи безпечнішими для всіх, тому продовжим співпрацю з експертами та організаціями, що захищають права ЛГБТ, щодо цього питаня", - заявив представник Meta.

Meta має 60 днів, щоб публічно відповісти на рекомендації наглядової ради.