Facebook и Instagram планируют снять запрет на фото обнаженной женской груди

Наблюдательный совет компании Meta, которому принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, призвал пересмотреть правила, запрещающие публикацию фото обнаженной женской груди.

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Об этом пишет The Guardian.

В решении от 17 января наблюдательный совет рекомендовал Meta изменить правила модерации контента обнаженного тела и сексуальной активности взрослых, и установить четкие критерии, соответствующие международным стандартам прав человека.

Постановлению наблюдательного совета предшествовала цензура Facebook двух публикаций американской трансгендерной пары, распространившей фото топлесс, но с прикрытыми сосками. Фотографии были опубликованы в поддержку трансгендеров для сбора средств на операцию.

Фотографии пары были удалены после жалоб пользователей. Однако их владельцы оспорили решение, и в конце концов публикацию вернули.

По мнению наблюдательного совета компании Meta, нынешняя политика модерации контента "основана на бинарном взгляде на пол и различия между мужским и женским телом", что делает запрещающие обнажение груди правила "неясными", когда речь идет об интерсексуальных, небинарных и трансгендерных пользователях.

Члены совета рекомендовали компании "определить четкие, объективные критерии уважения прав человека", когда речь идет о модерации обнаженного тела, "чтобы ко всем людям относились в соответствии с международными стандартами прав человека".

"Сбор средств для пары, чтобы позволить себе лучшую операцию, - это не то же, что требовать секса в интернете, но искусственный интеллект компании поначалу не заметил разницы в публикации. Как эти системы смогут отличить топлесс пост от порно?" - говорится в сообщении наблюдательного совета компании Meta.

Представитель Meta заявил, что компания "приветствует решение совета по этому делу".

"Мы постоянно совершенствуем нашу политику, чтобы помочь сделать наши платформы более безопасными для всех, поэтому продолжим сотрудничество с экспертами и организациями, защищающими права ЛГБТ, по этому вопросу", - заявил представитель Meta.

Meta имеет 60 дней, чтобы публично ответить на рекомендации наблюдательного совета.