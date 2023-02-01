СБУ разоблачила руководство департамента Нацполиции на "крышевании" сети борделей

Служба безопасности Украины при содействии исполняющего обязанности министра внутренних дел Игоря Клименко и руководства столичной полиции нейтрализовала организованную преступную группировку, действовавшую под руководством департамента миграционной полиции Нацполиции. Об этом говорится в сообщениях СБУ и столичной прокуратуры.

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Отмечается, что высокопоставленные должностные лица наладили масштабные схемы "крышевания" проституции в Киеве и других регионах страны: ежемесячно "доходы" организаторов нелегального бизнеса составляли более 50 миллионов гривен.

В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ задержали заместителя начальника департамента миграционной полиции, руководителя отдела профильного подразделения столичной полиции и еще двенадцать участников группировки.

По данным следствия, чиновники "прикрывали" деятельность разветвленной сети мест разврата в Киеве. К таким заведениям подбирали девушек от 18 до 30 лет с уязвимым психо-эмоциональным состоянием.

Кроме того, они создали сеть специализированных групп в мессенджерах, администраторы которых подыскивали гражданок для предоставления интимных услуг за деньги, в том числе услуг "эскорта".

Сутенеры предлагали им "поездки" к клиентам в разных областях Украины, а также отправляли за границу. Стоимость таких "услуг" составляла от 500 до 10 тысяч долларов за ночь.

Перевозкой девушек к клиентам в период действия комендантского часа занимались другие члены преступной группировки - водители, которые были сотрудниками полиции, органов государственной власти и государственных предприятий и имели специальные разрешения на перемещение по городу в ночное время.

Кроме того, к деятельности преступной организации был привлечен руководитель одного из структурных подразделений ГУ ЧП в Киеве. Указанное лицо обеспечивало устранение конкурирующих "салонов", вербовку девушек, работавших в салонах конкурентов, а впоследствии, с разрешения руководителя преступной организации, которым называют заместителя начальника департамента Нацполиции, начало создавать собственную сеть борделей.

Организация активно развивала направление предоставления элитных эскорт-услуг, в том числе для клиентов за границей. С этой целью заместитель руководителя департамента, имитируя выполнение возложенных на его подразделение задач, инициировал проведение обысков у лиц, которые могли быть причастны к сутенерству и в ходе проведения следственных действий "вербовал" их.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели более 30 обысков по адресам пребывания фигурантов, в том числе в административных зданиях Нацполиции.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

На основании собранных доказательств более 20 лицам сообщено о подозрении по части 3 статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией); части 2 статьи 302 (создание или содержание мест разврата) и части 3 статьи 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса. В прокуратуре при этом указывают, что организация состояла только из 15 членов, однако все они задержаны и получили подозрения.

Решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к деятельности преступной группировки.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленников проводили сотрудники Главного управления по противодействию системным угрозам управления государством СБУ при процессуальном руководства Киевской городской прокуратуры.

Напомним при этом, что сам Клименко, до гибели министра Дениса Монастырского возглавлявший Нацполицию, в 2020 году заявлял, что поддерживает легализацию проституции после широкой общественной дискуссии.