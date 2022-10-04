- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
В Днепре ликвидировали мощную нарколабораторию, которую "крышевал" местный правоохранитель
Наркогруппировка занималась промышленным производством и массовым сбытом метамфетамина, ежемесячно производя оптовые партии психотропов на общую сумму до 5 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, преступную организацию создал житель Днепра, который привлек еще пятерых местных жителей, в том числе свою жену.
Нарколабораторию обустроили в частном домовладении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Чтобы получить сырье для "товара", они закупали контрабандные медсредства, содержащие соответствующие прекурсоры.
Готовую "продукцию" передавали заказчикам через систему "закладок".
Установлено, что наркобизнес "крышевал" местный правоохранитель, входивший в состав преступной группы. Именно он предупреждал своих подельников об оперативных мерах, которые планировались в сфере борьбы с незаконным оборотом запрещенных веществ.
Он же "помогал" организаторам наркогруппировки в приобретении прекурсоров.
Всем шестерым злоумышленникам сообщено о подозрении.
Напомним, СБУ задержала в Черновицкой области иностранного контрабандиста, почти 5 лет скрывавшегося от следствия за организацию транснационального канала нелегальной продажи стрелкового оружия через Украину.