В Днепре ликвидировали мощную нарколабораторию, которую "крышевал" местный правоохранитель

Наркогруппировка занималась промышленным производством и массовым сбытом метамфетамина, ежемесячно производя оптовые партии психотропов на общую сумму до 5 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, преступную организацию создал житель Днепра, который привлек еще пятерых местных жителей, в том числе свою жену.

Нарколабораторию обустроили в частном домовладении.

Чтобы получить сырье для "товара", они закупали контрабандные медсредства, содержащие соответствующие прекурсоры.

Готовую "продукцию" передавали заказчикам через систему "закладок".

Установлено, что наркобизнес "крышевал" местный правоохранитель, входивший в состав преступной группы. Именно он предупреждал своих подельников об оперативных мерах, которые планировались в сфере борьбы с незаконным оборотом запрещенных веществ.

Он же "помогал" организаторам наркогруппировки в приобретении прекурсоров.

Всем шестерым злоумышленникам сообщено о подозрении.

Напомним, СБУ задержала в Черновицкой области иностранного контрабандиста, почти 5 лет скрывавшегося от следствия за организацию транснационального канала нелегальной продажи стрелкового оружия через Украину.