СБУ задержала российского агента в Одесской области

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который скрыто фотографировал защитников Одессы. Им оказался местный житель, которого спецслужбы РФ привлекли к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Одессы.

Также он отрабатывал враждебную задачу сбора учредительных данных на украинских защитников и фотофиксации их внешности.

"Кроме того, захватчики пытались получить от своего приспешника координаты мест базирования личного состава, военной техники и вооружений ВСУ для проведения ракетных ударов", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, российским агентом оказался местный житель, которого спецслужбы РФ привлекли к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.

"В результате оперативных действий сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили враждебную агентурную связь и задержали злоумышленника в Одессе", - подчеркнули в СБУ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Хмельницкой области СБУ в результате многоэтапной спецоперации разоблачила "расконсервированного" агента ФСБ Российской Федерации.