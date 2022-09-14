СБУ задержала в Запорожье агентку ФСБ с позывным "007"

19-летняя жительница временно оккупированной территории Пологовского района в начале июня 2022 добровольно согласилась на сотрудничество с представителями ФСБ РФ.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители задержали российскую агентку в Запорожье. Женщина прибыла в город под "легендой" волонтера, а на самом деле выполняла задачи РФ по выявлению дислокации подразделений ВСУ.

Эта 19-летняя жительница временно оккупированного Пологовского района Запорожской области была завербована спецслужбами РФ еще в начале полномасштабного вторжения.

От своего российского "куратора" она получила позывной "007" и инструктаж по разведывательно-подрывной деятельности на территории региона.

"Для маскировки своих преступных действий приспешница агрессоров представлялась местной волонтером. На временно оккупированной территории она, из-за своих личных связей, собирала учредительные данные на участников партизанского движения на юге для их дальнейшего обнаружения", - отмечают в СБУ.

В ведомстве отмечают, что следующим заданием агентки было налаживать контакты с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Для этого она выехала с временно оккупированной территории в Запорожье.

Полученные координаты, а также данные о количестве личного состава и техники сил обороны, она планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный Телеграмм-канал.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и нейтрализовали злоумышленницу.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в секретариате Кабинета министров 15 лет работал российский шпион, который с 2007 по 2022 год с перерывом в 5 лет передавал ФСБ тайные документы. За эти действия он приговорен к 12 годам лишения свободы.