В Днепре разоблачили агентку ФСБ, которая "сливала" данные со стратегического предприятия

Правоохранители разоблачили сотрудницу одного из предприятий ракетно-космической отрасли в Днепре на сотрудничестве со спецслужбами РФ. Предательница передавала врагу информацию о новейших украинских разработках в военной сфере и состоянии реализации государственных оборонных заказов Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следствием установлено, что предательница – 62-летняя местная жительница. Она пошла на сотрудничество с РФ из-за своих пророссийских взглядов. Женщина ждала прихода "русского мира" на Днепропетровщину и всячески демонстрировала свою пророссийскую позицию в соцсетях.

Задокументировано, что она передавала информацию о военных оборонных разработках вражеским спецслужбам с июня 2022 года. И это при том, что ее муж и сын работают на указанном предприятии и задействованы в разработке и модернизации военного вооружения и ракетной техники.

Ее контактным лицом был кадровый сотрудник ФСБ РФ, использовавший пророссийские взгляды шпионки для ее вербовки.

Отмечается, что предательница также корректировала ракетные обстрелы по Днепру и отчитывалась врагу об известных ей позициях ВСУ в городе.

В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли средства коммуникаций и компьютерную технику, которые использовались для противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Судом планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее контрразведка Службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ бывшего работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.